Hatalmas volt az érdeklődés a mai tárgyaláson, a bíróság tárgyalótermében szinte alig lehetett elférni. Yurij C., a Viking Sygin kapitánya percre pontosan 8:30-kort lépett be a tárgyalóterembe. Fekete kabát, fekete nadrág és fehér ing volt rajta, a kezében egy táska volt. Az arcáról nem lehetett érzelmeket leolvasni.

A tárgyalás elején a bírónő megkérdezte a kapitányt, hogy akar-e mondani valamit az utolsó szó jogán. Yurij C. élt a lehetőséggel és elmondta, hogy nagyon nehéz a lelkének, amikor fel kell idéznie ezt a szörnyű tragédiát, amelyben ilyen sok ember meghalt. A rokonaiknak, hozzátartozóiknak is súlyos körülményekkel jár ez. Nem hagyják nyugodni a szörnyű tragédia emlékei, aludni sem tud, és úgy gondolja, hogy ez az egész élete során végig fogja kísérni. Elmondása szerint végtelenül sajnálja a történteket, és mélyen együttérez a halottak családtagjaival.

Ezek után a bírónő az ítélet hirdetés előtt 15 perc szünetet rendelt el.

A szünet után a bíróság egyből ítéletet hozott. Halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt

Yurij C.-t 5 év fogházbüntetésre ítélték, valamint 6 évre eltiltották a hajóvezetéstől.

Legkorábban a büntetésének hétharmadának letöltése után szabadulhat. A bíróság felmentette a kapitányt a segítségnyújtás elmulasztásának vádja alól.

Ahogy azt korábban megírtuk, több mint 4 és fél évvel ezelőtt, 2019. május 29-én 33 dél-koreai turista éjszakai városnézésre indult a Dunán Budapesten. A Hableány sétahajót egy magyar kapitány vezette, valamint a fedélzeten volt még a szintén magyar matróz.

Másodpercek alatt süllyedt el

Amikor a Margit hídhoz értek, a Viking Sygin szállodahajó nekik ütközött, hátulról maga alá gyűrte a sétahajót és átment rajta.

A Hableány mindössze 7 másodperc alatt elsüllyedt.

A hajóról páran a Dunába estek, mások azonban a hajóban maradtak. Hét embert sikerült kimenteni a vízből, közülük volt, akit a baleset helyszíne mellett mentettek ki az éppen arra közlekedő hajósok és utasaik, valakit pedig az erős sodrás miatt csak a Duna délebbi szakaszainál lévő hidaknál sikerült kiemelni a vízből. A 4 méter/másodperces sodródási sebességgel haladó testek ugyanis a tragédiát követő percekben már messze voltak a Hableánytól.

A Viking Sygin ukrán kapitánya, Yurij C. nem állt meg segíteni az életükért küzdő embereknek, még csak nem is jelentette a balesetet. Továbbment és kikötött az Árpád hídnál, a pesti oldalon. A Sygint követte egy másik Viking hajó is, az Idun, aminek a kapitánya szintén nem segített a folyóban sodródó embereken. A balesetet 15 perccel később jelentette be az egyik hajó utasa.

A balesetet végül 7 turista élte túl, a többiek, valamint a hajó magyar legénysége, összesen 28 ember meghalt. Az egyikük holtteste a mai napig nem került elő.

Óriási feladat volt a kiemelés

A Hableányt közel két héten keresztül készítették fel arra, hogy kiemeljék a vízből. A búvárok szinte semmi sem láttak a víz alatt, csak tapogatózni tudtak, nagy volt a sodrás, valamint az áradás miatt arra is vigyázniuk kellett, nehogy nekik ütközzön egy uszadékfa, vagy más törmelék. Ezen felül, ha holttestet találtak a mélyben, akkor azonnal leállt a munka, hiszen a legfontosabb feladat a holttestek felszínre hozása volt.

Végül négy hajó segítségével, köztük a Clark Ádám hajódaruval sikerült kiemelni a roncsot. A szakemberek ekkor is átvizsgálták a hajót, és a 80 centi magas iszapban még 4 holttestet találtak, köztük a hat éves kislányt, aki az anyja ölében ült, valamint a hajó magyar kapitánya is.