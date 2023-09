„A légkondicionáló a benti levegőt forgatja és hűti, így jótékony hatással lehet azokra az emberekre, akik erősen szenvednek az allergiától. A klíma ugyanis megakadályozza a kültéri allergének, mint például a pollenek bejutását a helyiségbe. Emellett a szerkezet pollenszűrője képes megszűrni a helyiségben lévő levegőt is.”- mondta Szegedi Máté, Tadiran Airow 3 légtisztító szakértő.



A leggyakoribb beltéri allergének közé tartoznak a poratkák, az állatszőr és a penész, melyek komoly allergiás tüneteket, légúti panaszokat okozhatnak az érintetteknek. Ezek különösen az idősekre és a kisgyermekekre veszélyesek. A rossz levegőminőség, a magas páratartalom és a szennyeződések, tovább súlyosbíthatják ezeket az allergiás tüneteket. Ennek következtében az allergiával élők számára nagyon fontos a megfelelő klíma kiválasztása és telepítése, mert segíthet az allergiájuk kezelésében.



„A légminőség optimalizálására léteznek már speciális berendezések is, melyek tartalmaznak akár páratartalom szabályozót, Cold plasma szűrőt, UV szűrőt, melyek segítségével könnyedén beállíthatjuk a levegő kívánt értékeit. Ilyen tulajdonságokkal rendelkezik a Gree Smart R inverter klíma szettje is. A Magyarországon egyedülálló modell például nem csak kimutatja, de csökkenti is a téli magas páratartalmat” – árulta el a Tadiran Airow 3 légtisztító szakértője.

Az idősekre is vigyáz a klíma



Az idősebbeknél fokozottan gyakoriak a légzőszervi betegségek, például asztma vagy COPD. A légkondicionáló és a légtisztító modul alkalmazása révén javulhat a levegő minősége, ezáltal javítva az idős emberek általános egészségi állapotát, akik különösen érzékenyek a rossz levegőminőség okozta kockázatokra. Az éghajlatváltozás következtében az idősek, valamint a kisgyermekek számára -, akik amúgy is érzékenyen reagálni az időjárási frontokra - a nyári hónapokban szélsőséges hőmérsékleti viszonyok is kihívást jelenthetnek, például hőhullámok vagy hideghullámok formájában. Az ilyen körülmények megterhelhetik a szervezet hőszabályozási képességét, és különösen veszélyeztetetté tehetik az idősebb korosztályt és azokat, akiknek már vannak meglévő egészségügyi problémáik. Mivel a klímák hatékonyan képesek szabályozni a beltéri hőmérsékletet és levegőminőséget, csökkentve a poratkák és penészszaporodás esélyét, használatuk rengeteg panasznak gátat szabhat.



„Asztmás és egyéb légúti panaszok, horkolás ellen pedig tökéletes választás lehet a klímába építhető Tadiran Airow 3 légtisztító modul. Remek kiegészítő megoldás jelent a klímánk mellé, hiszen hidrogén-peroxid alapú légtisztító technológiája révén megelőzi a penészgomba-képződést, míg a vírusokat és a baktériumokat a lehető legnagyobb hatékonysággal pusztítja el” – árulta el Szegedi Máté.



A kockázatok mérséklése érdekében érdemes megfelelő klímaberendezést beszerezni, így is segítve az időseket, valamint a kisgyermekes családokat abban, hogy biztonságban és egészségben élhessenek az éghajlatváltozás kihívásai ellenére.

Ne legyen túl nagy a hőmérséklet-különbség!



Nagyon fontos, hogy a klímát megfelelően karbantartsuk. Tisztítsuk rendszeresen, különösen a pollenszűrőt, hogy hatékonyan működjön! Emellett ne felejtsük el rendszeresen szellőztetni a helyiségeket, és ellenőrizzük a klíma levegőszűrőjét is.



Az ideális benti hőmérséklet 23-27˚C között alakul, de a legnagyobb forróságban sem ajánlott az 5-7˚C-nál nagyobb különbség a kinti és benti hőmérséklet között. Mint már említettük, az időseknél és a kisgyermekeknél hasonló érzékenység figyelhető meg a hőmérsékletváltozásokra, így náluk fokozottan szükséges figyelni a megfelelő értékekre.