Két héttel ezelőtt, a hajdújárási és a makkhetesi lövöldözéseket követően a szerb hatóságok elszállították a migránsokat a határ menti településekről. Rövid időre elhalkultak a fegyverek, ám néhány nappal ezelőtt ismét fegyverropogásról számoltak be a helyi lakosok, akik szerint a migránsok még a magyar határőrökre is rálőttek. Jelenleg mintegy ötezer illegális bevándorló vár arra, hogy átjusson Magyarország, illetve az Európai Unió területére - írta a Magyar Nemzet.

Visszatértek a bevándorlók a déli határ menti településekre – derül ki a Pannon RTV cikkéből. Mint a portál kifejti, a migránsok egy része magánszállásokon és panziókban száll meg, de a határ menti erdőkben és a migránstáborokban is sokan vannak.

Két hete, kedd hajnalban történt fegyveres összetűzés volt Hajdújárás külterületén, előtte pedig hétfőn lövöldöztek a faluban. Lövöldözéseket hallottak emellett a Szabadka menti Makkhetes erdő környékén is. A hatóságok akkor elszállították a bevándorlók többségét a határ menti településekről, és rövid időre elhalkultak a fegyverek a környéken.

Néhány nappal ezelőtt a Makkhetes lakói (Szabadka városrésze az erdő mellett) mellett lövésekről számoltak be a radanováciak és a palicsiak is, de összetűzésekről a befogadóközpont környékéről is érkeztek bejelentések. Egy szabadkai lapra hivatkozva pedig azt írta akkor a Délmagyarország, hogy szinte háborús állapotok vannak és

a migránsok még a magyar határőrökre is rálőttek. Ezt az információt a Magyar Nemzetnek hivatalos forrásból is megerősítették.

Az összecsapások Palics, Hajdújárás, valamint a Tőzeg-tó környékére is kiterjedtek. Szemtanúk szerint halálos áldozatok is voltak. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban szintet lépett a migránscsempészek agressziója, a „gyilkos csoport" tagjai nemrég a szerb rendőrökkel szemben is használták a fegyvereiket.

Sokan már annyira félnek, hogy nem mernek nyilatkozni, csak úgy, ha nem készül róluk hangfelvétel vagy fotó, mert tartanak attól, hogy azzal az ott tevékenykedő bűnözők célpontjaivá válnának.

A Pannon RTV információi szerint az észak-bácskai szerb–magyar határszakasz szerb oldalán, a főképp magyarok lakta határ menti települések külterületén, az erdőkben, az illegális migránstáborokban, az elhagyott tanyákon és a magánszállásokon becslések szerint mintegy ötezer illegális bevándorló vár arra, hogy átjusson Magyarország, illetve az Európai Unió területére.