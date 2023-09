Gelencsér Ferenc, a Momentum frakcióvezetője jól láthatóan azt sem tudja, mit jelent az a szöveg, amit a parlamentben fel kell olvasnia, mivel hétfőn ezt a feladatot sem sikerült teljesítenie. Az elmúlt időszak egyik legostobább felszólalását hallhattuk. Gelencsér többek között arról beszélt, hogy ne a munka léte legyen a fontos, tehát a Momentum számára nem fontos a munkahelyek megőrzése és újak létrehozása. Mindezek mellett csak informatikusokat képezne, persze arról nem beszélt, hogy akkor mi lesz a gazdaság többi ágazatával. „Hú, ezt elb*sztam!" – súgta oda a felszólalása után remegő kezű Gelencsér a momentumos társának, Bedő Dávidnak, és ezzel ő is elismerte, hogy semmi értelme nem volt a szövegének. A baloldalon továbbra is Gyurcsány a főnök, Gelencsért is ő utasítja. Orbán Viktor pedig így nyugtázta a "felszólalást": az ő hozzászólása reménytelen küzdelem az értelemmel, és ezzel nem tud mit kezdeni, szurkol neki. Gelencsér Ferenc nemcsak kínos ostobaságokat beszélt összevissza, hanem mindezt zavartan, idegességében dadogva, egészen szánalmas módon tette.