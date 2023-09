A politikus elsőként beszámolt az őszi parlamenti ülésszak kezdetéről, mint elmondta, a nyitó napon a szokások szerint a miniszterelnök beszél. Kiemelte, hogy Orbán Viktor egy nagyon fontos és pontos beszámolót adott a képviselőknek. Egyrészt elmondta, milyen munkát végzett a kormány a parlamenti szünet alatt, másrészt bemutatta az ország jelenlegi helyzetét, de ezen túlmenően felvázolta azt is, milyen feladatok várnak az országra, milyen kihívásokkal kell szembenézni. A képviselő szerint most is egy egészen pontos képet kapott mindenki a kormányfőtől.

Halász János beszélt a Debrecenben zajló eseményekről is. Hozzátette, az elmúlt hetekben nagyon sok rendezvényt szerveztek a városban élőknek, az odalátogatóknak. Ezek közül kiemelte a nagyon népszerű reptéri futást. A repülőtérrel kapcsolatban kérdésre válaszolva a politikus fontosnak tartotta elmondani, sikerült visszatérni a pandémia előtti állapotokra az utasforgalmat illetően. Minden járat nagyon népszerű, komoly forgalom zajlik. Most egy jelentősebb fejlesztés indulhat be, hiszen rövidesen a debreceni reptér életében megjelenik a törökországi desztináció a Debrecen-Isztambul járat elindításával. Összességében ki lehet jelenteni, nagyon is pezseg az élet Debrecenben.

A teljes beszélgetést itt olvashatják.