A konyha az otthon lelke, amiről a kellemes kávéillatú reggelek, a közös süti készítés, a zajos családi ebédek vagy éppen a vidám baráti vacsorák jutnak eszünkbe. Mindig jó érzések, illatok, ízek és emlékek kötődnek hozzá, ezért nagyon fontos, hogy ez a központi helyiség ne csak funkcionálisan de esztétikailag is tökéletes legyen. Egyedi megoldásokkal pedig egy pillanat alatt kedvünkre formálhatjuk a képet és romokat sem kell utána takarítani. Ráadásul pénzt és időt is spórolhatunk.

De mit tudunk tenni akkor, ha már unjuk a régi konyhadizájnt és szeretnénk egy kis költségkímélő ráncfelvarrást végezni? Néhány fontos dolgot mindenképpen szem előtt kell tartanunk, amelyek talán elkerülték a figyelmünket és esetleg ódivatúvá tették eddig a konyhát.



„Sok helyen találkozunk még a felső szekrények aljára rögzített neon vagy spot fényforrásokkal. Ezeket a ma már kissé elavult megoldásokat mi sokkal szebb és főleg energiatakarékosabb led világítással cseréljük fel. Ezt adott esetben az újonnan felkerülő konyha hátfal mögött is el tudjuk vezetni, ami az üveg hátfal esetében nagyon jól mutat és takarítás szempontjából sokkal praktikusabb. Ugyanígy a konnektorokat is el lehet tüntetni, hisz ma már remek megoldások vannak a konyhapultba süllyesztett csatlakozókra. Sokan törekszenek manapság sokkal letisztultabb, átlátható összképre ezért szabadulnának a falra rögzített tartók, tárolók, polcok sokaságától. Mivel ezek leszedése bizony nem marad nyomtalan, egy új üveg hátfal erre is megoldást nyújthat, hiszen elfedi a hibákat” - hívta fel a figyelmet a BombexHome ügyvezetője, Sturcz Gábor, aki maga is aktívan részt vesz a tervezési és beszerelési munkafolyamatban.

Gábor kiemelte a színválasztás fontosságát is, hiszen egy új színnel nagyszerűen feldobhatjuk régi konyhánkat. A színválasztással azonban nem árt óvatosnak lenni!



„Évek óta nagy divat a minimál stílus, amit letisztult, egyszerű formák, hatalmas, világos terek és monokróm, színvilág jellemeznek. Az egymáshoz passzoló vagy épp kontrasztos színekkel nagyon jól lehet variálni. Remekül mutat például egy egyszínű, barna bútor egy olyan hátfallal, amiben a zöld és annak árnyalatai dominálnak, de a pasztell kék szín is jó választás lehet. A szürke tónusú bútorokhoz jól megy a pasztell zöld, a rózsaszín és a sárga is, a fehér bútor pedig gyakorlatilag bármilyen színnel kombinálható. Sokan választják nálunk például fehér, minimalista bútorhoz az orchidea képet ábrázoló üveg hátfalakat, amik egy kicsit megtöri a bútor szigorú, egyenes vonalvezetését” - fejtette ki.



Az egyik legkreatívabb hazai gyártó ügyvezetője szerint a konyha egyik legfontosabb látványeleme a bútor után a két részt elválasztó hátfal, ami a múltban főleg csempe, némely esetben bútorlap, esetleg plexi lap volt. De miért válik egyre divatosabbá az üveg? Szerinte az üveg hátfal azért szerencsés választás, mert könnyen felszerelhető, emellett egyszerűen tisztítható, biztonságos és nagyon időtálló.



„Az üveg konyhahátfalnak megvan az az előnye, hogy nem kell elmozdítani a konyhabútort, hogy leverhessük a csempét, majd újat rakjunk fel, hiszen könnyedén a csempére illeszthető. Az üveg hátfalak előnye, hogy nem kell fugát tisztítani, egyszerűen letörölhető róla minden szennyeződés. Emellett az edzett üvegek 500 fokot is elviselnek maradandó károsodás nélkül, ami miatt tűzhely mögé kimondottan ajánljuk. A minták tervezésekor pedig csak az elképzelésünk szabhat határt.”

A BombexHome ügyvezetője elárulta, hogy számukra gyakorlatilag nincs lehetetlen, ha a hátfal mintájáról van szó, hiszen a kreatív szakemberekből álló csapat a legextrémebb kéréseket is tudja teljesíteni.



„Gyakori, hogy saját fotóról szeretnék elkészíttetni a hátfalat, aminek semmi akadálya, ha megfelelő a fotó minősége. Sokszor előfordul, hogy több képet montírozunk össze, hogy egy képnek hasson. Az egyik ügyfelünk például imádta kutyáit, de kettőt már sajnos elveszített közülük. Egy Central Parkban készült fotójára úgy varázsoltuk fel az öt kutyáját, mintha valóban mind ott lettek volna. Ezzel nagy sikert arattunk és hatalmas örömet szereztünk megrendelőnknek. De volt, aki egy saját, madarat ábrázoló fotóját kérte a hátfalra, sőt olyan is előfordult, hogy egy piros-fehér konyhát díszítettünk a Magyar népmesék rajzfilmsorozat motívumával. Ez a minta egyébként az ügyfél lábára is fel volt tetoválva, szóval nagy kedvence volt, mi pedig erről mintáztuk a hátfalat és ezt a mintát martuk az üvegajtókba is. Az eredmény tényleg mesebeli lett!”



Az üveg hátfalakat gyártó cég mindenben igyekszik tanácsot adni az ügyfeleknek és segít kiválasztani a megfelelő, személyre szóló színt és formát is. Ha a megrendelő bizonytalan és elakad, egy személyes kérdőív kitöltésével igyekeznek jobban megismerni a preferenciáit.



„Előfordult már, hogy lebeszéltünk valakit egy ötletről. Persze senkit nem akarunk eltántorítani a saját választásától, inkább a tapasztalatok alapján érvelünk és látványtervek segítségével mutatjuk be a várható végeredményt. A jó választás nekünk is nagyon fontos, hiszen így marad hosszú távon jó érzés megrendelőinkben, amikor a konyhába lépnek. Ezért is annyira elengedhetetlen a személyes kötődés, akár fotórealisztikus, akár grafikai, absztrakt, vagy éppen szőnyegezhető mintát választanak” - tette hozzá az ügyvezető.