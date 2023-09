A listát 2015 óta egy társkereső oldal adja ki, ebből kiderült, hogy idén egy békési kisváros, Kondoros lakosai kerestek rá a legtöbbször az interneten erotikus tartalomra - írta a lap.

A neten kutakodókat a leszbikusságra vonatkozó tartalmak mozgatták meg leginkább, ugyanis a szex szóhoz kapcsolódóan ezt keresték a legtöbben, majd a páros szexet, de befutott a Szex és New York is, aminek ezek szerint lehet huncut változata is - írta a lap.

Sokan meglepődtek azon, hogy a szomszédaik, a helybeli ismerőseik szexuális tartalmak keresésével kötik le magukat a neten, már csak azért is, mert ugyan tényleg sok itt a fiatal, ám a lakók fele nyugdíjas - írta a Blikk.

A második és a harmadik helyen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye két települése, Gávevencsellő és Demecser áll, sőt, a legszexéhesebb városok listájára még további három szabolcsi település, Nyírcsaholy, Mánd és Nagyhalász is felkerült, így öt helyezéssel idén Magyarország pornó vármegyéje is lehetne az adott térség.

Címlapi képünk illusztráció!