A svéd NATO-csatlakozás lassításáért ezúttal személyesen ön is sokat tett. Komoly diplomáciai feszültséget szít a két ország között a maguk 10 perces kis hamissága. Ezen nincs mit magyarázni, erről nincs mit beszélni – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán Gulyás Márton szélsőbaloldali propagandistának címezve.

Pénteken jelentette be egy YouTube-ra feltöltött videóban Gulyás Márton, hogy meghívja Kocsis Mátét a Partizánba egy vitára. A vita időpontjára szeptember 27. szerda estét jelölte ki a Partizán vezetője. Gulyás szerdán egy Facebook-posztban erősítette meg, továbbra is várja Kocsist a stúdióba.

Kocsis Máté múlt héten a Fidesz és a KDNP kihelyezett frakcióülésén azt mondta, hogy a nagyobbik kormánypárt azért nem támogatja Svédország NATO-felvételét, mert elfogadhatatlannak tartják azt a svédeknek bemutatott oktatóvideót, melyben Gulyás Márton is megszólal.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerdán napközben kitett Facebook-bejegyzésében azt írta: ahogy eddig sem, ezután sem fogad el meghívást Gulyás Márton műsorába.

„Sajtótájékoztatómat követő felindultsága érthető. Nyilván nem kellemes, amikor szembesítik ritkaságszámba menő tettével, melyet a svéd közszolgálati csatorna videójában elkövetett saját hazája ellen, jól átgondolt, vegytiszta politikai megfontolásból" – kezdte bejegyzését az országgyűlési képviselő, majd úgy folytatta, a svéd oktatóvideó „kritikán aluli, durván egyoldalú és elfogult, példátlanul gonosz, mely Magyarországról olyannyira hamis képet fest – svéd fiatalkorúaknak szánva -, hogy arra nehéz udvarias kifejezéseket találni".

„Ha egy csepp tisztesség (és bátorság) szorult volna a műsor készítőibe, akkor nem a legádázabb politikai ellenfeleinknek tekinthető brüsszeli liberális politikusokat szólaltatták volna meg, mint Guy Verhofstadt és Judith Sargentini, vagy nem a jelenlegi magyar kormányt végletesen gyűlölő amerikai dollármilliárdos, Soros György egyetemi beosztottját kérdezték volna, sőt – tovább megyek – akkor nem önt, mint az itthon egyik legismertebb liberális propagandistát kérték volna megszólalásra" – szögezte le.

Az a műsor hazánkat egy másik európai ország polgárai számára hamis színben tünteti fel, s Ön ebben örömmel vett részt, sőt – egyfajta előremenekülésként – most is azt mondja, fenntartja az ott elmondottakat

– jelentette ki a politikus, aki azt üzente Gulyás Mártonnak: ne csodálkozzon azon, ha mindezt még jó néhányszor felemlegetjük majd. Kocsis Máté azt írta, a neki címzett videóban Gulyás úgy fogalmazott: „Fontos lenne, hogy (Kocsis Máté) személyesen világítsa meg, kik azok az úgynevezett álcivilek, akik veszélyt jelentenek Magyarország önrendelkezésére. Nagyon fontos kérdések és akkor még a svéd NATO-csatlakozásról nem beszéltünk."

„Nos, ha figyelte a sajtótájékoztatómat (még az ön által tett meghívás előtt), láthatta, külön kitértem arra, hogy elsőként mindig az érintettek szokták izgatottan megkérdezni, hogy vajon kik azok az álcivilek, kikre gondol a kormány, amikor külföldről finanszírozott szervezetekről beszél" – közölte.

- reagált a meghívásra Kocsis Máté, aki szerint ahogy eddig sem, ezután sem fogad el meghívást a Partizán műsorába, „ugyanis nem érezném jól magam, ha akár csak egyetlen ember is miattam nézné".

"Ön propagandista, abból is a tehetségesebbek közül való. Jól és ügyesen csomagolja be valós politikai céljait, de sokszor mégis áttetsző ez a lepel, ezért kérem ne várja, hogy asszisztáljak mindehhez. Se most, sem a jövőben" – zárta a fideszes politikus.