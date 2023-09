Kos októberi pénzhoroszkóp

A hónap elején a Mérleg-energiák dominálnak, ami nem kedvez neked. Te jóval célratörőbb vagy, nem bírod ezt a körülményeskedést. Jó hír számodra, hogy október 12-én a Mars belép a Skorpióba, és végre "rendet tesz", innentől világos lesz, mit kell csinálni, merre kell haladni. Megérkezik a várva vár fordulat, elismerés. Ez jelenthet komoly pénzösszeget, egy üzlet beindítását és előléptetést is.

Bika októberi pénzhoroszkóp

Használd ki az október eleji "kedvező szeleket", mert október 12-től nehezebbé válik a dolgod. A Mars a Skorpióban olyan személy(eket) jelez, akik provokálnak. Muszáj megőrizni a türelmedet, mert most sok forog kockán! Támaszkodj a híres higgadtságodra, alaposságodra, ha döntési helyzetbe kerülsz. Kritikus napok: október 28. és 29. Ezeken a napokon ne írj alá semmit! Ha elkerülöd ezeket a buktatókat, akkor a hónap végére a helyükre kerülnek a dolgok.

Ikrek októberi pénzhoroszkóp

Október 22.: eddig a napig sikerszériád lesz, és semmi sem állíthat meg! Használd ki ezt az időszakot, mert 23-tól már komoly gátló hatássokkal kell majd küzdened. Ne halogass semmit, ne tétovázz, most kell belevágni a komoly pénzzel járó tervekbe. Most tudod megalapozni a közeljövő anyagi terveit.

Rák októberi pénzhoroszkóp

Az október eleje minden szempontból kiegyensúlyozott időszak, igaz ez a pénzáramlásra is. A Mars október 12-i jegyváltása komoly fordulatot hoz, és olyan energiákat ébreszt benned, amiknek esetleg nem is voltál tudatában. Most megmutatod a világnak, ki is vagy te valójában, és a siker nem marad el. Komoly pénzt hoz majd neked a közeljövőben ez az irányváltás.

Oroszlán októberi pénzhoroszkóp

Október 12-ig nem történik semmi érdemleges. Akkor azonban a Mars belép a Skorpióba, és felforgat mindent körülötted. Nem kell megijedni, ez csupa jó és szükségszerű változás lesz. Maximum az lehet az ijesztő, mikor ezzel hirtelen kell szembesülnöd. Nagy anyagi emelkedést hoz neked a következő időszak!

Szűz októberi pénzhoroszkóp

Igazi nyerőszéria számodra a mostani! A Vénusz, a pénzbolygó október 9-én a jegyedbe lép, és meghozza a várva várt szerencsét. Soroljuk a kedvező napokat: október 3-án lesz egy Merkúr-Plútó, 22-én Vénusz-Jupiter, 31-én Vénusz-Uránusz fényszög, amik garantálják, hogy minden tökéletesn alakul, amiket ezekre a napokra időzítesz! Mivel ezek a bolygók föld jegyekben járnak, biztonságban érezheted magad, akár kockázatot is vállalhatsz a pénzügyekben.

Mérleg októberi pénzhoroszkóp

Addig van nálad az irányítás, amíg a Nap a te jegyedben jár (október 22). Jól teszed tehát, ha mindent a hónap első felére időzítesz! Aztán sem pártol el tőled a szerencse, de azért már jóval nehezebb dolgod lesz, a Skorpió-energiák kibillenthetnek az egyensúlyodból. Ragadd meg tehát a szerencsédet, és azonnal vágj bele a pénzügyeket érintő tervekbe. A hónap első fele nem várt helyről hozhat neked plusz pénzt. Azért lesz két kritikus nap is: október 9 és 21.

Skorpió októberi pénzhoroszkóp

Te vagy ennek az időszaknak a nyertese! A Mars október 12-én belép a jegyedbe, és úgy érzed majd, tiéd a világ. Nem is tévedsz, valóban minden a rendelkezésedre áll ahhoz, hogy az összes korábbi tervedet valóra váltsd. Plusz pénz, nyeremény, előléptetés, fizetésemelés – most bármi lehetséges.

Nyilas októberi pénzhoroszkóp

Uralkodó bolygód, a Jupiter a Bikában jár még, és mutatja, hogy neked most arra kell koncentrálnod, hogy pontot tegyél a folyamatban lévő ügyeid végére. Ha sikerül ezeket befejezned a hónap első felében, akkor a Skorpió-Mars elhozza számodra azt, amire mindig is vártál. Nagyon komoly és nagyon pozitív fordulat várható a pénzügyekben.

Bak októberi pénzhoroszkóp

A Bak jegyében járó Plútó végre előre indul, és megmutatja, hogy mindvégig neked volt igazad. Ezzel túljutsz a hónapok óta tartó nehezebb időszakon, és végre beindulnak az elakadt ügyeid. Lesz 3 szuper napod: október 3, 22 és 31 – ezeken a napokon kockázatot is vállalhatsz. S lesz 2 kritikus napod: 28 és 29 – ne hagyd, hogy provokáljanak!

Vízöntő októberi pénzhoroszkóp

Kommunikáció, tanulás, utazás – a hónap eleji Mérleg-energiák ezeket támogatják, ezek hoznak most sikert és pénzt. Amivel nagyon óvatosnak kell lenned, az a Mars jegyváltása október 12-én. Ez sajnos munkahelyi rivalizálást hozhat, ami alaposan áthúzza a terveidet. Ne hagyd magad, de ne is menj bele feleslegesen hatalmi harcokba. A hónap végére lenyugszanak a kedélyek, és jó hírt kapsz a pénzügyekben!

Halak októberi pénzhoroszkóp

A Mars jegyet vált 12-én, és áldásos fényszögbe kerül a Halak-Szaturnusszal: ez azt jelenti, hogy most ér be a hónapok óta tartó erőfeszítéseid gyümölcse. Itt a kedvező fordulat, amire vártál! Szuper napok még: 22 és 24. Kritikus nap viszont számodra is a 28 és 29. Ne tárgyalj ezeken a napokon semmi komoly kérdésről!