Feljelentésként értékelte az ügyészség a társulás elnökének bejelentését, amit megküldött a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak. A nyomozó hatóság hivatali visszaélés bűntette miatt nyomozást rendelt el – tudatta a lappal Kutas Tamás, az ügyészség szóvivője.

A fentiek alapján nem költségvetési csalás, hanem hivatali visszaélés lett a jogi meghatározás.

Még a napokban is tagadta Péterffy Attila, a pécsi polgármester – Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek frakcióvezetőjének kérdésére –, hogy tájékoztatta volna bármiről is a jegyző, állítása szerint nincs tudomása jogszerűtlen inkasszóról, ennek következtében nem is fizettek vissza semmit.

Irreálisan hangzik, hogy egy hónapok óta tartó, 41, Péccsel szomszédos települést hátrányosan érintő, több mint 400 millió forintos ügyben a város jegyzője ne tájékoztatta volna a polgármestert a belső vizsgálatról, amelyet az ügyben lefolytatott, és amelyet meg is küldött a társulás elnökének. Amennyiben mégis tájékozatta Péterffy Attilát, akkor ő nem állíthatta volna azt, hogy nincs tudomása jogszerűtlen inkasszóról, hiszen a jegyző világosan leírta, hogy jogalap nélküli volt a pénzelvonás.

Az üggyel kapcsolatban a Pécs Aktuál további kérdéseket juttatott el a pécsi városvezetésnek, amelyekre nem kaptak választ. A napokban közérdekű adatigénylést nyújtottak be a jegyzőhöz, amelyre a cikk megjelenésekor sem érkezett még válasz - írja a Magyar Nemzet.