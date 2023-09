Egyre kevésbé tartható a főpolgármester és csapata magyarázkodása a mikroadományok gyűjtéséről és a 99 Mozgalom számlájára befizetett 526 millió forintos összeg eredetéről. Az elmúlt egy évtized a baloldalon ezeknek a gyanús finanszírozási ügyeknek az elhallgatásáról szólt: Bajnai Gordon 2012-ben létrehozott Haza és Haladás egyesülete – melynek alapításában a guruló dollárok egyik feltételezett ügyintézője, Korányi Dávid is részt vett – a Center for American Progress-től kapott forrásokat, de Karácsony Gergelyék már a 2019-es önkormányzati választás előtt is lemásolták ezt a modellt, amikor a Mindenki Budapestért Egyesületet Perjés Gáborral kiötlötték.

Hogy a legutóbbi választási megmérettetést megelőzően a főpolgármestert miért rázta le kezéről a tengerentúli progresszív elit, és – Márki-Zay Pétert előhúzva a kellékesdobozból – miért váltottak karaktert a 2021-es előválasztási bábszínházban, nem tudjuk pontosan, ez azonban nem változtat azon, hogy a jelek és az új bizonyítékok is egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy Karácsony hajlandó lett volna kormányfőként is a nemzeti érdekkel üzérkedni. A magyarországi baloldal viszont a művelet végrehajtása során, majd a fedősztori előadásakor a „Zs-kategóriás" maffiafilmek színvonalát is mélyen alulmúlta.

Az OTP feljelentése szerint ugyanis kizárólag 50 és 100 eurós címletű bankjegyeket adtak le, sokszor egymást követő sorszámmal, két esetben teljesen megegyező darabszámban.

A befizetések összege rendre megegyezett a mozgalom „egyik kiemelt üzleti partnere" irányába indított utalásokkal. Ez a megjegyzés minden bizonnyal a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdatra vonatkozik, hiszen már a legutóbbi titkosszolgálati jelentésből is látszott, hogy a források banki elhelyezése és a külföldi befolyás alatt álló adathalász cég által kibocsátott számlák kifizetése időben igazodott egymáshoz. Ezen a ponton érdemes visszaemlékezni a megszorításairól híres egykori miniszterelnök „régi harcostársának", Gansperger Gyulának a Városháza-botrány kapcsán nyilvánosságra került szavaira. Gansperger akkor arról beszélt, hogy „Magyarországon alapvetően az egész baloldal mozgása mögött külföldi erők és finanszírozók állnak", és arról is beszámolt, hogy ugyan Soros bizonyos emberei is tudnak mozgatni dolgokat, „de a teteje a Gordon". Az is fontos adalék, hogy a vállalatcsoport központi elemévé vált bécsi Datadat GmbH többségi tulajdonosa egy amerikai progresszívek kampányát segítő szervezet, melynek

korábbi elnöke idén februárig Joe Biden kabinetfőnöke volt, és amely létrejötte óta több mint 50 millió dollárt fektetett a washingtoni demokraták kampánycéljainak megvalósítására.

Nem tudni, miért nem állnak ki a nyilvánosság elé

A hazai baloldal nemzeti szuverenitást sértő magatartását tehát egy rendkívül gyenge történettel próbálták elfedni, ami oda vezetett, hogy egy alapvetően gazdasági érdekek mentén működő bank inkább felmondta a 99 Mozgalom számláját, mert nem akartak asszisztálni egy valószínűsíthető törvénysértéshez.

Úgy tűnik, hogy a Karácsony mögött álló szervezet még arra sem figyelt oda, hogy a tevékenyég lepapírozását célzó, állítólagos adománygyűjtő ládák felbontásáról szóló jegyzőkönyveket rendesen megírják, ugyanis olykor az ezekben álló számok sem stimmeltek.

A feljelentés nyilvánosságra hozatalát megelőzően éppen az volt a legfőbb kérdés, hogy ezeket az iratokat miért nem tárják az emberek elé, hiszen ezekkel bizonyíthatták volna az igazukat. Mostanra azonban világossá vált, hogy ezt azért nem tették meg önként, mert így végképp leleplezték volna magukat. Ennek ellenére a 0 százalékos Párbeszéd „húzóembere" most ezekre a dokumentumokra hivatkozik – természetesen úgy, hogy a közzétételüket továbbra is kerüli –, mert szerinte ezek cáfolják az OTP állításait.

A baloldal nincs a helyzet magaslatán

A hazai baloldal az elmúlt bő évtizedben már sokszor tanújelét adta annak, hogy nem áll a helyzet magaslatán, a kérdés így inkább az, hogy vajon megbízóik miért nem fordítottak arra több energiát, hogy Európa sok más országához hasonlóan hazánkban is kíméletlenül érvényesítsék az akaratukat.

A jelek szerint meglehetősen lenézően viszonyulnak Magyarországhoz, és a látszatára sem adtak a törvényeink tiszteletének.

Olyasfajta működés sejlik fel a részükről, ami sok esetben nagy multicégek központjainál jellemző. A helyi viszonyok iránt teljességgel közömbösek, úgy gondolják, hogy bármit megtehetnek, és mindenkinél jobban tudják, hogy hol mit kell csinálni, mit lehet eladni. Ehhez az attitűdhöz persze abszolút illeszkednek a hazai kiválasztottjaik, akik a legkevésbé sem ambicionálják az ország szuverenitásának védelmét és a magyar emberek akaratának megvalósítását, ezzel szemben készségesen végrehajtanak minden parancsot, legyen szó fegyverek küldéséről, az elhibázott szankciók támogatásáról, vagy akár a gázcsapok elzárásáról.

Az összkép alapján arra juthatnánk, hogy a magyar konzervatív oldal megnyugodhat, és még nagyon hosszú építkezésnek néz elébe. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy

Magyarország Európán belül kivételnek számít, és az amerikai baloldal a kontinens számos fővárosában meg tudta erősíteni a befolyását az elmúlt években, többek között bevette Brüsszelt és Berlint is.

Ne gondoljuk, hogy ekkora győzelmekkel a hátuk mögött nem fognak – akár a 2024-ben esedékes európai parlamenti és önkormányzati választáson is – újabb támadást indítani hazánk önállósága ellen! Dávid jobban teszi, ha újra köveket gyűjt a parittyájába, mert Góliát már készül a következő csatára.