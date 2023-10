Alföldi Róbert bulvárszínháza, a budapesti Átrium, évről évre előadja a hattyú halálát: lebegtetik a színház bezárását, aztán – csodák csodája – valahogy mégis csak megkezdődik az új évad. Így történt ez az idén is. Azt mondták, hogy jó, idén még igen, na, de jövőre aztán nem. Most a Soros-féle Magyar Narancsban az egyik tulajdonos nyilatkozott, és arról beszélt, hogy jövőre is lesz, csak nem biztos, hogy ezeket a darabokat is játszani fogják. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy rétegműfajt képviselő és azt meglehetősen gyenge színészi-szakmai teljesítménnyel „megtámogató" propagandaszínház sosem lesz képes a jegyárbevételekből fenntartani magát, nem marad hát más hátra, mint (menetrend szerint) először a kultúrpolitika átkozása, majd a szokásos kalapozás. Azonban egyre nehezebben hihető, hogy az Átrium saját bevallása szerint is több mint 100 milliós fenntartási „lyuka" nézői/rajongói adományokkal betömhető. Sokkal valószínűbb, hogy a jól bejáratott balliberális dollármédia-finanszírozási modellt vették elő, és ennek köszönhető az a „csoda", amely minden évadkezdéskor beköszönt az Átriumnál. Tavaly néhány hét alatt állítólag 100 millió forint jött össze abból, hogy jótékonysági kávét ittak az Őrült nők ketrece című musical - az Átrium fő előadása - rajongói.