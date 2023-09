Donáth László, Donáth Anna szélsőbaloldali politikus szexuális ragadozó apjának pere január 12-én folytatódik a Fővárosi Törvényszéken. A 2024 elejére kitűzött nyilvános ülésen már aznap jogerős határozatot hoz a bíróság - számolt be róla a Mandiner.

Az Origo is beszámolt róla, hogy a vád szerint a momentumos EP-képviselő, Donáth Anna édesapja évekkel ezelőtt több alkalommal szexuálisan zaklatta, fogdosta és egy vita hevében fojtogatta is az általa vezetett szeretetház egyik dolgozóját.

Egyik munkatársa szállt szembe a volt politikussal

A botrány előzményét mi is megírtuk. 2019 őszén a TV2 hírműsorában arról számoltak be, hogy botrányos történetek szivárogtak ki az egyik fővárosi szeretetotthonból: az egyik ott dolgozó lelkész több alkalmazottat is zaklathatott, az érintettek viszont nem mertek lépni az ügyben. A lelkész ugyanis az a Donáth László, aki 16 éven keresztül volt az MSZP országgyűlési képviselője, és

akinek befolyásától tartottak az érintettek.

Az egyik dolgozó azonban szembeszállt az egykori politikussal és feljelentette őt. A nyomozás elindult és a volt honatyát meggyanúsította a rendőrség, az ügyészség pedig később vádat is emelt.

Pénzbüntetést kapott, de az ügyészség fogházat kér rá.

Az eljárás évek óta tart, és több, nem jogerős döntés is született már. A volt MSZP-s politikust, evangélikus lelkészt legutóbb júniusban mondta ki a II. és III. Kerületi Bíróság első fokon bűnösnek kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett szeméremsértés, valamint testi sértés vétségében. Donáth Lászlót a bíróság mindezekért egymillió forintos pénzbírsággal sújtotta.

A döntés ellen a védelem és a vádhatóság is fellebbezett, így került az ügy a Fővárosi Törvényszékre. Donáth ártatlannak vallja magát, az ügyészség álláspontja pedig, hogy a pénzbüntetés nem bír elég visszatartó erővel, hiszen szerintük az, hogy a vádlott az ítélet szerint munkakörét és bizalmi viszonyát használta fel az elkövetéshez, fokozza a társadalomra való veszélyességet.

A vádhatóság ezért azt indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje Donáth Lászlót.