Bár továbbra is a megosztottság jellemzi a hazai ipari árindexeket – a belföldi értékesítés árai 8,6 százalékkal nőttek, az exportért ékesítésé 7,6 százalékkal csökkentek – összességében augusztusban 2,3 százalékkal csökkentek az ipari termelői árak. Ez azért fontos, mert az ipar a kiskereskedelem beszállítói háttere. Ha mérséklődik az átadási ár, az általában megjelenik a kiskereskedelmi árakban.

A belföldi és az export árindex eltérést elsősorban az okozta, hogy az alapvetően hazai piacra termelő, azon belül nagy súlyt képviselő energiaiparban a belföldi értékesítési árak meghaladták az egy évvel korábbi szintet, miközben az exportértékesítési árak már jelentősen elmaradtak attól – magyarázza az okokat a KSH, hozzátéve, hogy az ipari termelői árak alakulásában az alapanyagok drágulása és az előállítási költségek emelkedése, továbbá a forint euróval szembeni, egy év alatt történt erősödése is szerepet játszott.

Az előző hónaphoz viszonyított infláció azonban nem volt túl rózsás, a belföldi értékesítési árak 0,3, az exportértékesítési árak 0,9 százalékkal nőttek. Így az ipari termelői árak összességében 0,7 százalékkal emelkedtek.

Az ipari infláció csökkenése mindenesetre a magyar gazdaság számára különösen jó hír, aminek előbb-utóbb a fogyasztói árakban is meg kell jelennie.

Tavaly augusztusban volt a csúcson a termelői árak növekedése, akkor 43,4 százalékkal emelkedtek, de ettől is durvább volt a belföldi értékesítés árainak 67 százalékos növekedése, ezek pár hónapos késéssel be is gyűrűztek a fogyasztói árakba.