Brüsszel visszaél a hatalmával, az Európai Bizottság (EB) időhúzásra játszik - értékelte a Miniszterelnökséget vezető miniszter az európai uniós források Magyarországnak történő kifizetési helyzetét. Gulyás Gergely azt mondta, az EB húzza az időt annak érdekében, hogy ne jussanak a pedagógusok fizetésemeléshez, hogy ne történjenek egészségügyi fejlesztések, és hogy a magyar hallgatók minél később juthassanak hozzá az őket is megillető ösztöndíjakhoz, elsősorban az Erasmushoz. Mindenféle közösségi jogalap nélküli a Bizottság eljárása, a testület által írásban visszaigazolt jogszabály-módosítást követően tesznek fel újabb kérdéseket - mondta.

Szerdai ülésén a kormány döntött a kiegészítő nyugdíjemelésről, amelynek részleteit már Orbán Viktor is ismertette – kezdte a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. A nyugdíjkorrekció azt jelenti, hogy a korábbi 15 százalékos emeléshez kell hozzáadni 3,1 százalékos emelést, ugyanis ennyivel lett magasabb a nyugdíjas infláció az év elején vártnál – ismertette a további részleteket Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte: átlagos öregségi nyugdíj esetén a miniszterelnök által bejelentett emelés 6532 forintos havi emelést jelent, így 217 ezer forintra emelkedik az idősek nyugdíja.

A teljes medián nyugdíj (vagyis az az összeg, aminél pontosan ugyanannyian kapnak többet, mint kevesebbet) júliusban 172 980 forint volt (ebben nem csak az öregségi nyugdíjasok vannak benne, hanem az egyéb nyugdíjellátásban részesültek is). Ennek megfelelően

novemberben közel félhavi, 78 ezer forintos többlettel számolhatnak a nyugdíjasok, ugyanis egyben kapják meg visszamenőleg az éves összeget.

A költségvetésnek ez közel 200 milliárd forint kiadást jelent – tette hozzá Gulyás Gergely. Éves szinten így 85 ezerrel kapnak többet a szépkorúak, a kormány ezáltal is ki tudja fejezni azt a nagyrabecsülését, amelyet a nyugdíjasok iránt érez.

Egyre agresszívebbek a migránsok

A német hozzáállás változásával a migrációs paktum megkérdőjelezése is csökkent. Folytatni kell a tárgyalásokat uniós vezetői szinten a paktum megvalósításáról a kancellár döntése eredményeként – jelölte ki a tárgyalások irányát Gulyás Gergely. A miniszter elmondta, egyre agresszívebbek a menekültek, az elmúlt napokban már fegyveres összecsapások is voltak közöttük a határ szerbiai oldalán.

A magyar kormány nem akar Lampedusa sorsára jutni, nem tervez migránsgettókat létrehozni az ország területén – rögzítette Gulyás. Hozzátette: Brüsszelben ma is folynak egyeztetések a migrációs politikáról, amelyen Rétvári Bence, a belügyminiszter helyettese képviseli Magyarországot, az eredményekről pedig majd délután 5 órától tart tájékoztatót.

Brüsszel húzza az időt, a tanárok és a diákok járnak rosszul

A tanárok béremelése kapcsán Gulyás Gergely elmondta, az Európai Bizottság húzza az időt, ami az egészségügyi fejlesztéseket és az Erasmus ösztöndíjakat is érinti. Kínosnak és abszurdnak nevezhető az időhúzás az Európai Bizottság részéről, a kérdéseik nevetségesek, nyilvánvaló, hogy az uniós pénzeket nem lehet azért visszatartani, mert nem tudja pontosan Brüsszel, hogy az Országos Bírói Tanács hány termet kapott. A kormány reméli, hogy a pénzt nem máshol, esetleg az Unión kívül költötte el a Bizottság. Azt pedig főleg remélik, hogy Brüsszelben senki nem hiszi azt, hogy a tanárok ellopják a saját bérüket vagy a hallgatók a saját ösztöndíjukat – fejtette ki a kormány álláspontját Gulyás Gergely.

Újabb funkcióval bővül az árfigyelő

Szentkirályi Alexandra bejelentette, hogy a mai napon elindult az online árfigyelő új funkciója, a térképes boltszűrő. Ennek az újításnak az eredményeként a vásárlók a közelükben lévő boltoknak az alacsony áraira tudnak „rászűrni". A kormányszóvivő elmondta, hogy 62 termékkategóriából 52 termékkategória esetében csökkentek az árak.

Legtöbb esetben tíz, de egyes esetekben termékenként 25 százalékos csökkenéssel is átlagosan számolni lehet. Mint mondta, a kötelező akciózás esetében eddig 986 üzletet vizsgáltak meg és 97 millió 650 millió forint bírságot szabtak ki. Az árfigyelővel elenyésző esetben vannak visszaélések: 350 üzletet néztek meg, és mindössze öt üzletnél találtak kifogást.

Gulyás Gergely: A főpolgármester hazudott, és magyarázatot sem ad arra, hogy mi történt

A 99 Mozgalom adományládáival kapcsolatban a tárcavezető rámutatott: nyilvánvaló lebukással állunk szemben. Mint mondta, az állításról, amit Karácsony Gergely megfogalmazott, bebizonyosodott, hogy hazugság volt.

Arra, hogy a főpolgármester minden héten lottóötöst nyer, sokkal nagyobb az esély, mint hogy a főpolgármester több ezer eurót gyűjt össze, amelyek sorszámai éppen egymást kövessék hibátlanul. Karácsony igyekezett megtéveszteni a nyilvánosságot, és nem is ad kézzelfogható választ arra, hogy mi történt – jelezte Gulyás Gergely, utalva arra, hogy évek óta nincs Budapestinfo, és Karácsony Gergely válaszait még a baloldali média is hiába várja a kínos ügyben.

Arra a kérdésre, miszerint Gyurcsányék újra kormányzásra készülnek, Gulyás Gergely elmondta:

a magyar baloldalnak antidemokratikus hagyományai vannak, de reméli, hogy ettől még nem akarnak úgy hatalomra kerülni, hogy nem nyernek választást.

A kormány komoly veszélynek és kockázatnak tartja a Dobrev-kormány megalakítását, mivel ha visszatekintünk a magyar demokrácia szűk három és fél évtizedére, akkor kiemelkedően az országnak a legrosszabb, legsikertelenebb, legkorruptabb időszaka a Gyurcsány-korszak volt. – Éppen ezért nem lenne jó, ha ez a kormányzás bármilyen formában visszatérne – jelezte Gulyás Gergely.

Arra, hogy mit gondol a Momentum elnökének a Parlamentben bemutatott performanszáról, úgy reagált: ugyanazt, mint ő. – Egyetértek a minősítéssel, de mi nem szoktunk így beszélni – jegyezte meg.

Kiderült az is, a szuverenitásvédelmi törvényjavaslatot ősszel fogják benyújtani, amelynek legfontosabb eleme, hogy ellehetetlenítsék, hogy a választáson jelöltet állító párt vagy szervezet külföldről támogatást kapjon.

Amerikai oldalról az ideológia határozza meg az együttműködést

Magyarország azon célkitűzése nem változott, hogy az Egyesült Államokkal, mint fontos szövetségesével, a lehető legjobb viszonyt tartsa fenn – mondta Gulyás Gergely az Origo kérdésére, hozzátéve: az ország területén működő amerikai cégek rengeteg embernek adnak munkát. Gulyás Gergely szerint az amerikai kormány részéről van probléma, ugyanis a politika területén az ideológia határozza meg az együttműködés feltételeit. Mivel a magyar kormány ideológiailag mást vall, ezért az amerikai demokrata párt megnehezíti az együttműködést.

Gulyás Gergely elmondta, hogy több formája van Ukrajna támogatásának, Magyarország humanitárius úton teszi ezt. De uniós forrást addig egy Unión kívüli ország sem kaphat, amíg minden uniós tagállam meg nem kapta az azokat joggal megillető pénzeket.

A Dunaferr megmentése miatt volt szükség a jogszabály-módosításra – válaszolta az Origónak egy konkrét jogszabály-módosítást vitató kérdésre a miniszter. A környezetvédelmi bírságokat elkerülő jogszabály-módosításokkal a Dunaferrt akarják megmenteni. Ez azonban nem fog az akkumulátorgyárakra vonatkozni, csak a kohászatokra vonatkozik a környezetvédelmi bírságok elkerülésének lehetősége. Erre a módosításra azért van szükség, hogy „megmenthető legyen a Dunaferr".

Erről még nincs végleges döntés

A kormány még nem döntött a csok+ végleges részleteiről, a kormány célja, hogy alacsony kamat mellett a legtöbb támogatáshoz tudjanak jutni az új otthonra vágyó, bővülés előtt álló családok. A körvonalazódó új rendszer szerint nem csak új ingatlant lehet majd venni az emelt összegű keretből, de még folyik a véglegesítése a javaslatnak; a kormány úgy fog dönteni, hogy 2024. január elsejétől hatályba léphessen az új otthonteremtési program. Hatósági áron nem lehet majd idén tűzifát vásárolni, de szociális tűzifaprogram lesz – jelezte előre Gulyás Gergely.

Többszörös jogsértést követett el Pikó

Pikó András polgármester többszörös jogsértést követett el, a káptalanfüredi gyermektábor ügyében valótlanságot állított – jelezte újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely. Erre összesen 3,2 milliárd forint állt volna rendelkezésre, a beruházás első üteme meg is valósult, amelyet követően a második ütemre maradt pénz, amiből viszont semmit nem valósított meg az időközben hivatalba lépő baloldali önkormányzat – vázolta a helyzetet Gulyás Gergely.

A miniszter ismertette: a félbehagyott projekt miatt a felújított táborrész lerohad, és a kerületben élő gyerekeknek nem biztosítja a táborozás lehetőségét a polgármester, aki emellett még hazugságokat is terjeszt. – 96 millió forintra vonatkozott a keretszerződés két magáncég között, amelyből 12 millió forintot fizettek ki – jelezte a Pikó András polgármester vádaskodásaiban szereplő összegekkel kapcsolatosan Gulyás Gergely.

Hálátlanok az ukránok

A lengyel kormány szerintem úgy gondolja, hogy az ukrán kormány hálátlan – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Hozzátette: a lengyelek minden támogatást megadtak az ukránoknak, még fegyvert is küldtek, és a legnagyobb hírvivői voltak a világban annak, hogy Ukrajnát mindennel, még fegyverekkel is segíteni kell. „Ezek után, amit kénytelenek elszenvedni, ha lengyel lennék, én is méltatlannak tartanám" – jegyezte meg.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely úgy vélte, hogy a Balkán etnikai feszültségeiből sokszor támadt már fegyveres háború. Koszovó esetében is szükséges maradhat a békefenntartók állomásoztatása hosszabb távon.

Gulyás kérdésre válaszolva elmondta, a kormány nem tervezi az euró bevezetését, mert megszüntetné az önálló monetáris politika lehetőségét. Jelenleg ezzel a kérdéssel nem foglalkozik a kormány. A kormány a svédek magatartásából arra következtet, hogy a NATO-csatlakozás nem igazán fontos nekik. A miniszter szerint a svédek mindent megtettek, hogy az alapvető bizalmat és tiszteletet lerombolják Magyarország irányából.

Gulyás Gergely megerősítette, hogy a jövő évi adósságot megterheli az inflációkövető állampapírhozamok kifizetése, de az a pozitívum, hogy ezeket az összegeket idehaza fizetik ki, magyaroknak.

A reptérről szóló tárgyalások jól állnak Gulyás szerint, s amint megállapodnak, beszámolnak róla. Mint mondta, „fogadhatnak rá", hogy a reptér a magyar állam többségi tulajdonába kerül.

Ezt biztos nem fogja támogatni Magyarország