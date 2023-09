Hétfői parlamenti felszólalása után a remegő kezű momentumos Gelencsér Ferenc bekapcsolt mikrofon mellett a következőt súgta oda momentumos társának, Bedő Dávidnak: „Hú, ezt elb...sztam!" Orbán Viktor válaszában akkor elmondta, hogy szeretett volna Gelencsér Ferenc felszólalására is válaszolni, azonban a miniszterelnök szerint a momentumos politikus hozzászólása reménytelen küzdelem az értelemmel. A kormányfő most üzent a momentumos politikusnak, méghozzá a TikTokon.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a magát korábban államférfinak nevező momentumos politikus adóemelésekkel, megszorításokkal, és a magas infláció előidézésével vádolta a kormányt. A Momentum frakcióvezetője hangoztatta, hogy pártja emberközpontú gazdaságot szeretne, klímabiztonságra van szükség és európai elköteleződésre. Arról is beszélt, hogy szerinte az elektromos autót nem csak az akkumulátor hajtja, így nincs is szükség magyarországi akkumulátorgyártásra.

A szópárbaj részleteit a miniszterelnök TikTok csatornáján is megosztotta szerda este, amiben üzent a képviselőnek.

Gelencsér: Hú, ezt elb*sztam!

Mint arról korábban beszámoltunk, Gelencsér Ferenc, a Momentum frakcióvezetője jól láthatóan azt sem tudja, mit jelent az a szöveg, amit a parlamentben fel kell olvasnia, mivel hétfőn ezt a feladatot sem sikerült teljesítenie. Az elmúlt időszak egyik legostobább felszólalását hallhattuk.

– súgta oda a felszólalása után remegő kezű Gelencsér a momentumos társának, Bedő Dávidnak, és ezzel ő is elismerte, hogy semmi értelme nem volt a szövegének. A baloldalon továbbra is Gyurcsány a főnök, Gelencsért is ő utasítja. Gelencsér Ferenc nemcsak kínos ostobaságokat beszélt összevissza, hanem mindezt zavartan, idegességében dadogva, egészen szánalmas módon tette.