Szerdai ülésén a kormány döntött a kiegészítő nyugdíjemelésről, amelynek részleteit már Orbán Viktor miniszterelnök is ismertette. Miért óriási segítség ez a nyugdíjasoknak a jelenlegi helyzetben?

Az orosz-ukrán háború elhúzódása, illetve az eredménytelen brüsszeli szankciós politika negatív gazdasági következményei szerte Európában, így Magyarországon is éreztetik hatásukat. Az állam fokozott szerepvállalása, illetve konkrétan

a nyugdíjkorrekció kulcsfontosságú a szankciós infláció okozta szorongatott helyzetben, hiszen könnyen belátható, hogy a nyugdíjasok az aktív, dolgozó emberekhez képest szerényebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, ezért jóval kiszolgáltatottabbak a szóban forgó gazdasági következményeknek.

Novemberben közel félhavi, 78 ezer forintos többlettel számolhatnak a nyugdíjasok, ugyanis egyben kapják meg visszamenőleg az éves összeget. A Gyurcsány-kormányokhoz képest miért fontos, hogy a jobboldal a háború és az infláció ellenére sem elvesz, hanem ad az időseinknek?

A 2010 előtt regnáló szocialista-liberális kormányok politikájának egyik alappillére volt, hogy válsághelyzetben a legkiszolgáltatottabb, legelesettebb társadalmi csoportok – így a kiskeresetűek és a nyugdíjasok – terheinek növelésével igyekeztek a költségvetési lyukakat „befoltozni". E politika egyenes következménye lett, hogy a gazdasági válság mellett súlyos társadalmi válság alakult ki a 2000-es évek végén hazánkban. A polgári kormányzat – tanulva a bukott szocialista politika hibáiból – mind a koronavírus-járvány idején, mind napjainkban különös figyelmet fordít arra, hogy

ne azok fizessék meg a válság árát, akik erre a legkevésbé képesek.

Nem lehet megtenni tisztességes, munkában megőszült emberekkel, hogy mégse kapják meg a nyugdíjat. A Gyurcsány-korszakban elvettek egyhavi nyugdíjat válság idején, mi viszont adunk a nyugdíjasoknak – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, pénteken. Más országokhoz képest hogyan állunk e tekintetben?

A nemzeti kormány által bejelentett novemberi nyugdíj-kiegészítés abban a tekintetben is jelentős lépésnek mondható, hogy a nyugdíjkassza kiadásainak lefaragása több európai kormány napirendjén is szerepel. Franciaországban az elmúlt hónapokban a nagyvárosokat lángba borító és gyakran erőszakba torkolló tüntetéssorozatot láthattunk, melynek keretében az infláció, illetve a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakoztak a francia választók. Ugyancsak tüntetésekhez vezetett Csehországban, hogy a kormánykoalíció a költségvetési kiadások csökkentése érdekében arról döntött, hogy a jövőben a nyugdíjak emelését már nem az inflációhoz mérten fogják számítani, továbbá a nyugdíjkorhatár emelése is tervben van.

A baloldali politikusok már elkezdték támadni az intézkedést. Egyrészt miért teszik ezt, másrészt segítsen kérem tisztába tenni, miért támadnak sokak azzal, hogy „nem jönnek ki a számok"?

A baloldal kommunikációs stratégiájának visszatérő eleme, hogy bizonyos kormányzati intézkedések meghozatalakor a gazdaság összeomlását, vagy legalábbis rendkívül súlyos költségvetési következményeket vizionálnak.

Ezt tapasztalhattuk annak idején a rezsicsökkentés bevezetésekor, a 13. havi nyugdíj visszaépítésekor, az árstopok rendszerének megalkotásakor, és jelenleg a nyugdíj-kiegészítés kapcsán hallhatjuk ugyanezeket a hangokat.

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy éppen a balliberális tömb politikusai voltak azok, akik kormányzati pozícióban valóban az államcsőd szélére sodorták Magyarországot 2010 előtt.

Van arra valamilyen kimutatás, hogy 2010 óta milyen mértékben támogatta a nyugdíjasokat a kormány, ezzel szemben pedig mennyit vett el annak idején a baloldal?

Fontos hangsúlyozni, hogy 2011 és 2023 között a nyugdíjak összege közel 70 százalékkal nőtt, a vásárlóerejük pedig a 13. havi nyugdíj visszaépítésével körülbelül húsz százalékkal javult.

A Gyurcsány-Bajnai-kormányok a 13. havi nyugdíj leépítésével összesen 240 milliárd forintot vontak el 2,4 millió nyugdíjastól, ezzel szemben a jobboldali kormány pusztán 2023-ban 372 milliárd forintot fordított a 13. havi nyugdíj folyósítására, míg a novemberi nyugdíjkorrekcióra 190 milliárd forintot szán a kabinet.