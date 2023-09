A hazai cégek amúgy sem könnyű helyzetét tovább nehezíti a munkaerőhiány miatt kialakult erős versenyhelyzet, illetve a jelentős fluktuáció. Egy jó munkatársat ma nemcsak megszerezni, de megtartani is nagyon nehéz, amihez nem árt, ha a vezetők jól kidolgozott stratégiával, még inkább szakértői háttérrel is rendelkeznek.

Az időtényező mindennél fontosabbá vált, aki nem képes gördülékenyen, rövid idő alatt lefuttatni a toborzási folyamatát, vagy elsiklik amellett, hogy figyelembe vegye a piaci lehetőséget és a munkavállalók elvárásait, könnyen kieshet a termelésből, akár hónapokra is.

„A cégek többnyire saját maguk próbálják első körben betölteni a nyitott pozícióikat, és csak akkor fordulnak segítségért a toborzó cégekhez, amikor már hetek, hónapok teltek el sikertelenül. Ez elképesztő mértékű luxus, hiszen amellett, hogy ez idő alatt nem vagy nem megfelelően halad a gyártás, szolgáltatás, könnyen más kezére juthatnak a kiszemelt tehetséges szakemberek. A kifejezetten toborzással foglalkozó cégek piacismerettel és kiterjedt adatbázissal rendelkeznek, ami nagy segítséget jelenthet a jelöltek megtalálásában”, avatott be Csatlós András, a Recner Consulting Kft. alapítója.

Munkáltatói igények, kontra valóság

Sok vállalkozás ott követi el az első hibát, hogy komoly figyelmet fordít saját elvárásainak megfogalmazására, amihez utána a végsőkig ragaszkodik. Ebbe általában nem kalkulálja bele az aktuális piaci körülményeket, és még ennyire sem számol a munkavállalók igényeivel. Az ideális jelöltet várja, aki minden kritériumnak 100%-ban megfelel. Ez a hozzáállás garancia arra, hogy a toborzási folyamat eredménytelenül zárul.

„Ez egy olyan élethelyzet, amely mindkét fél részéről rugalmas hozzáállást követel. Mind a munkaadónak, mind a munkavállalónak tisztában kell lennie a prioritásokkal, tudnia kell, melyek azok a tényezők, amelyekből már a kezdetektől nem enged, és melyek azok, amelyek kialakulására képes várni is, illetve amelyeket el tud engedni. A Covid időszaka ráébresztett bennünket arra, hogy mik az igazán fontos értékek. Az egyik oldalról a szorgalom, a pozitív hozzáállás és a lojalitás, míg a másik oldalról a nyitottság és a kompromisszumkészség került előtérbe. Ezek megelőzték a tényleges szakmai kompetenciákat, hiszen azok bármikor fejleszthetők”, tette hozzá Kovács E. Zsombor, a Recner Consulting Kft. alapítója.

Mire vágyik ma egy álláskereső?

Tiszta lap, hogy minden cég elsődleges célja, hogy a kitűzött pénzügyi és egyéb terveit elérje, fókuszában kiemelt helyen szerepel a költséghatékonyság. De vajon mikor tud igazán költséghatékony lenni? Ha számításait, merev elképzeléseit vasmarokkal szorítja, még olyan áron is, hogy a hosszú ideig betöltetlen pozíció által a szervezeti folyamatok fennakadását idézi elő, vagy nyitottá tud válni arra is, amit az állásra jelentkező szeretne?

„A munkavállalók igényei is változtak az elmúlt két-három évben. Az egyik legjelentősebb átalakulás a munkavégzés helyét érintette, ugyanis sokan rájöttek, hogy otthonról is éppúgy el tudják látni a feladataikat, mintha minden nap bent ülnének az irodában. Ezért megnőtt azok száma, akiknél már álláskereséskor döntő szempont a home office lehetősége, ami még a fizetés mértékénél is fontosabbá vált. Ez egy olyan terület, amelyben komoly kompromisszumokra van szükség. Egyébként azt látjuk, hogy tökéletesen jól működik a hibrid munkavégzés, amikor a hét egyik felében a munkahelyen, a másik felében pedig otthonról dolgoznak az alkalmazottak. Emellett lényeges szerepük van a béren kívüli juttatásoknak is, mint például a különböző cafeteriák, utazási támogatások, extra szabadságok, egészségügyi szolgáltatások, illetve csapatépítő tevékenységek. De, ami mindezeken is felül áll, az a munka és magánélet egészséges egyensúlyának megteremtése és nem elhanyagolható a kiszámíthatóság és a rendszeresség sem, ami erősíti a kollégák biztonságérzetét”, sorolta Csatlós András.

Semmi ne sántítson!

Nemcsak a kiválasztási folyamat során, hanem a teljes működésben is elengedhetetlen a tiszta, nyílt kommunikáció és az önazonosság. Egy cég nem mutathat más képet magáról, mint amilyen valójában, mert akkor az új munkatársak csak átutazóban, rövid ideig lesznek vendégek. Ha valami sántít, ha azt érzik, hogy nem azt kapják, amire szerződtek, komfortérzetük folyamatosan hanyatlani fog, ami első körben munkájuk minőségére nyomja rá a bélyegét, egészen addig, míg a távozás mellett döntenek.

„Felesleges, sőt, inkább ártalmas oldalakon keresztül üres szavakat zengeni egy-egy meghirdetett pozícióról, amit végigolvasva a jelölt ugyanúgy nem fog tudni semmit, ami előre vinné, mintha csak átlapozta volna. Természetesen nem minden információt lehet átadni már egy hirdetés során, de arra kell törekedni, hogy az ellátandó feladatot, illetve az ahhoz szükséges kompetenciákat minél pontosabban, de tömören és lényegre törően határozzuk meg. Ebben is segítséget tudnak adni a külső HR-szolgáltató partnerek”, jegyezte meg Kovács E. Zsombor.