2024-ben is garantálható a nyugdíjak reálértékének növekedése, hiszen a kormány jövőre is az infláció mértékével megegyező, hatszázalékos emelést hajt végre, februárban is lesz – már emelt összegű – 13. havi nyugdíj. Mindezek mellett pedig most döntött a kormány arról, hogy idén 3,1 százalékos nyugdíj-kiegészítést fizet az időseknek a vártnál magasabb drágulás miatt. Ennek eredményeként pedig már idén 217 ezer forintra nő az átlag öregségi nyugdíj összege. A mostani kabinet egyik legfőbb eredménye, hogy visszaadta az időseknek a Gyurcsány-Bajnai-kormány által elvett 13. havi nyugdíjat.