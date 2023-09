A közlemény szerint a tárca és a Gazdasági Versenyhivatal szakmai együttműködésének eredményeként létrejött árfigyelő rendszer már három hónapja támogatja az infláció letörését.

Az online árfigyelő az árak összehasonlíthatóságával segíti a családok tudatosabb vásárlási döntéseit, mindeközben ösztönzi a piaci versenyt a hazai kiskereskedelmi szektorban - tették hozzá.

Emlékeztettek, hogy az árfigyelő rendszer augusztus végén többfunkciós, szabadon összeállítható és megosztható bevásárlólistával bővült, most csütörtöktől pedig a fogyasztóknak már arra is lehetősége nyílt, hogy a vizuális térképes boltszűrő funkcióval a közvetlen környezetükben található boltokat a térképre helyezve lássák, és az ezekben a boltokban kapható termékek aktuális napi árait összehasonlíthassák.A kedvenc boltok beállítása funkciónak köszönhetően a vásárlók kiválaszthatják kedvenc üzleteiket és az ott megvásárolható termékek alapján állíthatják össze bevásárlólistájukat - részletezték.

Felhívták a figyelmt arra, hogy az online platform legújabb funkciói még nagyobb segítséget nyújtanak a fogyasztóknak vásárlási döntéseik meghozatalában, és fokozza a versenyt a kereskedelmi láncok között, hozzájárulva az infláció további csökkenéséhez.

Az árfigyelő hatékonyságát bizonyítja, hogy az indulása óta a 62 termékkategóriából 56 termékkategóriában, átlagosan 6,7 százalékkal csökkentek az átlagárak - írták, azzal együtt, hogy a megfigyelt élelmiszerek árainak július elejéhez képest mért mérséklődése több mint 0,5 százalékpontos inflációcsökkentő, illetve mintegy 1,8 százalékpontos élelmiszer-inflációt csökkentő hatással járhatott a KSH inflációs fogyasztói kosarának súlyait figyelembe véve.

A platform indulásához képest több élelmiszer ára 15 százalékot meghaladó mértékben csökkent, köztük a lisztek, a margarin és a spagetti ára is. A kenyerek és a tejtermékek átlagosan 8-9 százalékkal lettek olcsóbbak. A húsok közül leginkább a pulykamellfilé ára mérséklődött, közel 12 százalékkal. A zöldségek átlagosan 14 százalékkal, a gyümölcsök pedig közel 8 százalékkal kevesebbe kerülnek, de egyes zöldségek ára több mint 20 százalékkal csökkent.

Úgy folytatták, hogy az elmúlt héten az átlagárak 31 termékkategóriában tovább mérséklődtek. A legnagyobb mértékben a sertészsír ára csökkent, mintegy 8 százalékkal. A húsok közül a héten a sertéscomb ára közel 7 százalékkal mérséklődött. Emellett több élelmiszer, köztük a finomliszt, az alma, a kefír és a banán is legalább 5 százalékkal olcsóbb lett. Az árak csökkenését a kormányzat által június 1-jétől elindított, illetve augusztus 1-jével kibővített kötelező akciózás is támogatta. Az intézkedések működnek: a szankciós élelmiszer-infláció már megfeleződött - sorolták a közleményben.

A látogatottsági adatok az online platform népszerűségéről tanúskodnak, ugyanis már több mint 1,25 millió látogatója volt, illetve az új felhasználóbarát funkcióknak köszönhetően a látogatók egyre több időt töltenek el az oldalon - tették hozzá.

A szabadszavas keresések száma megközelíti a 715 ezret, amelyek során az elmúlt héten legtöbbször a csirkemell, tej, cukor, tojás és burgonya szavakra kerestek az árfigyelőt felkeresők - olvasható a minisztérium közleményében.

Címlapi képünk illusztráció!