Arra a kérdésre, hogy a számos külföldi nyomásgyakorlás mellett hogyan vagyunk képesek megőrizni Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy a rendszerváltás után, miután a szovjet katona elhagyta hazánkat, akkor mindenki azt gondolta, hogy visszanyertük a szuverenitásunkat, mindenki azt gondolta, hogy többé nem mondhatják meg, hogy külföldről, hogy az országban minek kell történnie. Mint fogalmazott a frakcióvezető, mindez igaz volt odáig, amíg az Európai Unió nem kezdte apró lépésenként csorbítani a tagállamok határköreit elvenni többek lopakodó jogalkotási eljárásokkal.

Például az EU ma már rendre az országok feje fölött hoz olyan döntéseket, amelyekkel nehéz gazdasági helyzetbe sodorja őket, megsértve a gazdasági szuverenitásukat - emelte ki Kocsis.

Itt említést tesz arról, hogy példának okáért az EU értelmetlen energiaszankciókat vetett be, ezáltal súlyos infláció alakult ki a meredeken megemelkedett árak miatt. Másfelől úgynevezett országspecifikus ajánlásokat fogalmaznak meg, direktívákat, melyeken keresztül soha semmire meg nem választott emberek meg akarják mondani, hogy egyébként a nemzeti hatáskörbe tartozó kérdésekben hogyan döntsünk - mondta Kocsis Máté. A politikus emlékeztetett, hogy Brüsszel el szeretné töröltetni rezsicsökkentést és a kamatstopot, hogy jobban védjük a multikat és hogy engedjük be az ukrán gabonát.

A Magyarországnak és Lengyelországnak jogosan járó visszatartott uniós forrásokról nyilatkozva Kocsis elmondta, hogy jelen esetben Brüsszel a saját maga által aláírt szerződéseket sem tartja be.

De kulturális szuverenitásunk is támadás alatt áll, az LMBTQ-propaganda erőltetésével, vagy a tömeges illegális migráció támogatásával, megszervezésével. Mindkettő abnormális, és végzetes lehet egy társadalom kulturális berendezkedésére.

A nemzetbiztonsági szolgálatok nyilvánosságra hozott összegző jelentésére kitérve a Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy a baloldal folyamatos mellébeszélése is beszédes, hiszen mint fogalmazott miközben egy adott részletet cáfolni próbálnak, elismernek egy másikat.

Például amikor Karácsony Gergely azt mondta, hogy valóban érkeztek hozzájuk külföldi pénzek, ám azokat csak mikroadományozóktól kapták, azzal már el is ismerte, amit korábban szintén tagadott, vagyis hogy volt külföldi pénz a kampányukban. Azt is tudni, hogy gazdasági érdekcsoportoktól jöttek a pénzek. Karácsony maga beszélt arról, hogy voltak nagyobb adományozóik is – nyilván egy gazdag amerikai spekuláns is – s mindenki fantáziájára bízzuk, ki lehetett az – fogalmazott. A Karácsony mozgalmának és a baloldal a pénzügyeire térve Kocsis elmondta, hogy gondolhatták volna, hogy se nem törvényes, se nem védhető amit tesznek, politikailag pedig rendkívül kockázatos.

Kocsis Máté szerint lehetséges, hogy a kampány kezdetén úgy számoltak, nyerni fognak, vagyis úgy gondolhatták, majd a választások után csendben elkenik a piszkos külföldi pénzügyeiket.

Amikor már látszott, hogy nem sok esélye van a választási győzelmüknek, akkor pedig a nyugati balliberális elvtársaktól reméltek médiavédelmet, onnan meríthettek magabiztosságot. Persze az a legvalószínűbb, hogy nem számítottak arra, hogy valaha kiderülhetnek ezek a törvénytelenségek, vagy legalábbis, hogy azokat számon kérhetné rajtuk bárki. Valójában az 1990-es évekre jellemző SZDSZ-es arrogancia okozta a vesztüket - hangsúlyozta a politikus. Mint mondta, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata ugyanis folyamatban van és ennek következményeként kiszabhatnak rájuk bírságot is a szabálytalan pártfinanszírozások miatt.

Ifjabb Robert F. Kennedy amerikai demokrata elnökjelölt-aspiráns nemrég kijelentette, hogy a CIA miként pénzel médiumokat és újságírókat világszerte. Larry C. Johnson nevű CIA elemző pedig kimondta, hogy az USA külügyminisztériuma teljesen leplezetlenül avatkozott be a magyar politikai folyamatokba. A politikus a külföldi befolyásolási arra reagálva kitért arra, hogy nem csak az Egyesült Államok pénzel más országokban politikát, hanem más nagyhatalmak is. Nekünk mindegyiket kívül kell tartanunk, amennyire csak lehet -jelentette ki.

David Pressman budapesti amerikai nagykövet minapi nyilatkozata is meglehetősen szokatlan, hiszen fenyegetően azt mondta, veszélyes dolog azt sugallni, hogy bármely ország beavatkozott volna a magyar választásokba. Ezzel végeredményben azt üzente, hogy van egy téma, amelyről még csak beszélni sem szabad. Tehát amellett, hogy megfenyegette a kormányt és a parlamentet, cenzúrát is követel a közbeszédben. Holott Joe Biden nagykövetének ezt a mondatát a volt CIA-s honfitársának kellett volna címeznie, hiszen Johnson beszélt a legnyíltabban amerikai beavatkozásról

- vélekedett Kocsis Máté.

A választási törvény tervezett módosításáról a frakcióvezető elmondta, hogy ezzel egy jogi kiskaput szeretnének becsukni:

Mivel sokszor nem pártok színeiben indultak a jelöltjeik, hanem civil szervezetek égisze alatt, így jogilag nem vonatkoztak rájuk a pártok elszámolási szabályai. Mi azonban azt szeretnénk, hogy mindenkire, aki választáson indul, egységesen vonatkozzanak ugyanazok a finanszírozási és elszámolási regulák.

Mint mondta, nincs kétsége afelől, hogy a módosítások után is megpróbálják majd kijátszani a törvényeket. Minden törtvény ki szoktak játszani- emelte ki. Az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy sok civil szervezetet – vagy dollárcivileket – elsősorban azért tartanak, hogy legyen hova jönnie a pénznek, vagyis egy kvázi fogadóállomásra van szükségük, ahonnan szét lehet osztani azt politikai célokra.

Arra a kérdésre, hogy NGO-on keresztül finanszírozzák-e a baloldalt Kocsis elmondta, hogy

Az a tendencia, hogy egyre nagyobb összegekkel igyekeznek beavatkozni a magyar politikába, ezeknek a pénzeknek pedig meg kell találniuk az útját minél több csatornán keresztül. A baloldali médiának egy szűk és elég piszkos szegmensét a tavalyi választási kampány legvégén akkora összegekkel finanszírozták, amiből egy nagyobb hírportál akár egy évig is működhet, tehát onnan is tehettek át pénzt a politikába. Látszott, hogy a külföldi donorok a sajtón keresztül is igyekeztek belefolyni a magyar választásokba. Ha a tervezett törvénymódosítással bezárunk kiskapukat, nyilván újakat fognak keresni.

Arra a kérdésre, hogy milyen következményei vannak annak, hogy a Soros-féle birodalom az Európai Parlament képviselőinek több mint a harmadát képes mozgatni Kocsis elmondta, hogy láthatóak a következmények: migráció, háborúpártiság, genderőrület Brüsszelben.

A kétszáz valamennyi csak azoknak a képviselőknek a száma, akiket konkrétan megvásároltak Sorosék, de még ennél is több képviselőt irányíthatnak közvetve. Ennek eszköze, hogy aki Nyugaton közélettel akar foglalkozni, csak azt mondhatja közszereplőként, amit a liberális médiavilág hallani akar. Ha valaki mást mond, eltakarítják. Ezért nem tudnak arrafele nemzeti, szuverenista pártok megerősödni.

- jelentette ki.

Brüsszelben változás kell, és bízunk abban, hogy megerősödnek azok a nemzeti pártok, amelyek ezt akarják. Nem az EU-t kell leváltani bármi másra, hanem annak vezetőit. Ez lenne a megoldás, ezért küzdünk, itthon, s máshol is. Nehéz lesz, iszonyatos túlerőben vannak, de nem lehet már a rajtvonalnál feladni egy versenyt.

Kocsis kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem kerültünk közelebb a források folyósításához, annak ellenére, hogy eddig nemcsak a szerződésekben foglalt kötelezettségeinket teljesítettük, hanem azon felül az összes kérésüket.

Az elmúlt egy év jogalkotásában visszakereshető, hány törvényt módosítottunk a brüsszeli igényeknek megfelelően, hogy ezzel is segítsük a megállapodást, ám így sem adták oda a nekünk járó uniós pénzeket. Nem a jutót, a járót.

Kocsis felidézte, hogy a baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy két hét alatt hata tudná hozni az uniós pénzeket. Azonban ezzel az a probléma – mint fogalmazott –, hogy Gyurcsány nem mond mást, minthogy ideológiai okokból tartják vissza a pénzt.

Azt mondják, ha a brüsszeli elitnek megfelelő kormány alakul itthon, akkor odaadják a forrásokat. Ez sima, egyszerű zsarolás, hatalommal való visszaélés. Ezt csinálja Brüsszel, és itthoni csicskásai.