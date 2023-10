Magyarországon hosszú évek óta építik azt a hálózatot, amely amerikai érdekek szerint kívánja befolyásolni a hazai politikai életet, legfőképpen a választások eredményét. A Magyar Nemzet cikksorozata eddigi részeiben bemutattuk ennek a globalista baloldali hálózatnak az amerikai szálait, majd a legfontosabb magyar szereplőit, Bajnai Gordon volt miniszterelnököt és bizalmasát, Ficsor Ádámot, aki 2009-ben fél évig betöltötte a titokminiszteri posztot.

Kitértünk azokra az amerikai kampányszervezőkre és tanácsadókra, akik meghatározó pozíciókat foglalnak el Bajnaiék cégcsoportjában, az adatszerzésre és adatkezelésre szakosodott DatAdatban, ugyanakkor ismert demokrata párti, baloldali politikusok mellett is dolgoznak.

Ezeken túl felidéztük Korányi Dávid tevékenységét is, aki Bajnai Gordon embereként szintén kiváló amerikai kapcsolatokat épített ki, Karácsony Gergely főpolgármester főtanácsadójaként sem Budapesten, hanem New Yorkban székelve látta el a megbízatását, majd a tengerentúlon létrehozta az Action for Democracy nevű szervezetet, amelynek közvetítésével csatornáztak be több mint hárommilliárd forintot a baloldal kampányába.

A 2022-es országgyűlési választási kampányt megelőzően már érezhető volt az egyre erősödő amerikai befolyás a baloldalon, nem véletlen, hogy a miniszterelnök-jelöltjük, Márki-Zay Péter lett, aki 2018-ban az Egyesült Államokból hazatérve nyert Hódmezővásárhelyen polgármesteri címet.

De ez a befolyásolási kísérlet nem mostanában kezdődött, a háttérben egyesek már jóval korábban építgették a hálózatot. Közéjük tartozik egy volt országgyűlési képviselő, angoltanár, Kész Zoltán. De ki is ő?

Fulbright-ösztöndíjjal a tengerentúlon

A 2014 és 2018 között veszprémi parlamenti képviselő, később a Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom volt vezetőségi tagja korábban többször is részt vett tengerentúli továbbképzéseken. Az egyik ilyen alkalom 2000–2001-ben volt, amikor Fulbright-ösztöndíjasként került ki Kaliforniába, hogy egy tanárcsereprogramban amerikai történelmet tanítson ottani középiskolásoknak. Az 1992-ben alapított Fulbright Bizottság oktatási és kutatási programokat támogat az USA és Magyarország kormányainak anyagi hozzájárulásával. A Fulbright az ilyen ösztöndíjait a Soros Alapítvánnyal együtt hirdette meg, a program révén több Soros-ösztöndíjas is kimehetett tanulni Amerikába, aminek költségeit a fent említett bizottság és alapítvány állták. A közös ösztöndíj oka: a „hosszú távú célok azonossága”, a közös hitvallás.

Magyarán szólva Kész Zoltán már a tanári pályáján magába szívhatta a Soros-féle nyílt társadalom eszméjét és elkezdte építeni az amerikai kapcsolatrendszerét. Nem véletlen, hogy Kész Zoltán és Márki-Zay Péter 2019. májusi, washingtoni tárgyalásait is részben Sorosék hálózata szervezte.

Kész Zoltán 2006-ban is eltöltött egy hosszabb időszakot az USA-ban, ekkor ösztöndíjasként hat hónapig pedagógiát tanult Buffalóban.

Hálózatépítés amerikai segítséggel

Ilyen előzmények után Kész Zoltán 2013-ban került a sajtó látókörébe először, amikor Somogyi Zoltánnal, a Political Capital nevű baloldali elemzőintézet vezetőjével együtt adott interjút a Mandinernek arról, hogy létrehozták a Szabad Piac Alapítvány nevű neoliberális, piaci fundamentalista szervezetet.

Somogyi tevékenységét cikksorozatunk következő részében részletesen elemezzük, most a Kész Zoltánnal közös interjú kapcsán kell említést tennünk róla. Azért lényeges mérföldkő ez a beszélgetés, mert ekkor beszéltek először nyíltan az amerikai kapcsolataikról és konkrét céljaikról. Érdemes tehát idézni néhány kulcsmondatot az interjúból.

Az alapítvány hátországáról Somogyi úgy fogalmazott:

Van egy hétfőnként összejáró közösség, amelyben újságírók, közgazdászok, nagyon sokféle ember van jelen. Vannak persze Kész Zoltán révén nemzetközi kapcsolatok is, jó viszonyt ápolunk egyes amerikai szervezetekkel. Ennek köszönhető például a Milton Friedman-ösztöndíj létrejötte is, amelyet most indítunk útjára.

Kész Zoltán konkrétabban fogalmazott az amerikai támogatókról, mint elmondta, „az Atlas Economic Research Foundationról van szó, amely az egyik legnagyobb USA-beli szabadpiaci think tank.”

Az elmúlt két évben elsősorban rajtuk keresztül építettem azt a hálózatot, amely segít a magyarországi projektek beindításában”

– magyarázta Kész. Tehát már 2011-től, szinte azonnal a második Orbán-kormány megalakulása után megkezdődött az amerikaiak által támogatott hálózatépítés. Nem meglepő, hogy Kész Zoltán első magyarként és európaiként végezte el 2012-ben az Atlas Economic Research Foundation Think Tank MBA és Vezetőképző Akadémiáját, majd 2014-ben ugyanitt végzett ösztöndíjasként Somogyi Zoltán is.

Az Atlas később éveken át finanszírozta a Kész–Somogyi-tandem alapítványát. A Szabad Piac Alapítvány éves beszámolói szerint az amerikai NGO 2020-ig az azt megelőző öt évben több mint 22 millió forint támogatást adott a magyar egyesületnek. A német szabad demokrata FDP pártalapítványa, a Friedrich Naumann Alapítvány is rendszeres támogatója a szervezetnek. Egészen pontosan 19 millió forintot adott 2020-ig Készék egyesületének.

A Szabad Piac Alapítvány „piacpártisága” egybevág a Soros által képviselt elvekkel és gyakorlattal, a szociális megfontolásokat nélkülöző rideg kapitalizmus érvényesítésével, a nemzetállamok visszaszorításával, lebontásával.

Jól példázzák ezt azok a kijelentések, amelyeket Kész írt le egykori blogján, amit később törölt. A Magyar Nemzet 2015 februárjában több írásban is bemutatta a liberális Kész néhány korábbi állásfoglalását, így például azt, hogy korábban az egészségügy és az oktatás privatizációja mellett szállt síkra. Ő maga erről azt mondta, hogy még a saját eszmetársai közül is a radikálisabb piaci fundamentalista alapon gondolkodik ezekről a kérdésekről.

Sokan azt mondanák a Szabad Piac Alapítványban, hogy azért még alapfokú oktatás még idetartozik, középfokú oktatás még idetartozik, hogy állami szerep, egészségügy idetartozik mint állami szerep. Én személy szerint, mint Kész Zoltán, azt mondom, hogy nem

– mondta akkoriban. Az említett blogján olyan meghökkentő véleményt is megfogalmazott, hogy nem hisz az általános választójogban, „mert amíg a nem adózó szavazata egyezik az adózóéval, addig csak a demagógia és a populizmus uralja a politikai kultúrát vagy kulturálatlanságot”.

Amerikai kuckó

Kész Zoltán 2012 júniusától vezette szűkebb pátriájában az Amerikai Kuckót az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Ez egy országos akció része, az Egyesült Államok nagykövetsége 2000 óta több száz Amerikai Kuckót hozott létre mintegy 61 országban. Hazánkban hat ilyen műhely működik, az egyik a veszprémi könyvtárban, Kész Zoltán vezetésével. A Vehir.hu helyi portál 2012-ben interjút is készített vele ennek kapcsán.

„Az Amerikai Kuckó, vagy American Corner az amerikai nagykövetség meghosszabbított keze. Főleg oktatási tanácsadással foglalkozunk. Ha valaki szeretne az Egyesült Államokban továbbtanulni, hozzánk fordulhat” – fogalmazott Kész. A missziójukról úgy fogalmazott:

Szeretnénk megmutatni minél több embernek az amerikai kultúrát és életmódot. Átadni azt a szemléletet, azt a nyitottságot, ami az amerikaiakat jellemzi.

Az ellenzék támogatását kérték a tengerentúlon

Amint már utaltunk rá, a veszprémi angoltanár, a tanulmányai egy részét az Egyesült Államokban végző

Kész Zoltán neve 2014 végén lett országosan ismert, amikor a balliberális pártok támogatásával, de független jelöltként megnyerte a veszprémi időközi országgyűlési képviselő-választást.

Kész ebben az időszakban is gyakori vendég volt az Egyesült Államokban, ahol Magyarország kapcsán antiszemita médiával és a nácik visszatérésével is riogatott előadásaiban. A legismertebb videómegosztó portálon most is elérhető az a 2014-es felvétel, amelyen Kész a Jobbikot nyíltan antiszemitának és cigányellenesnek nevezte.

Szintén emlékezetes a már említett tengerentúli látogatása Márki-Zay Péterrel 2019 májusában. Az utat több hétig szervezték, Kész Zoltán amerikai előélete és Soros-hálózattal való kapcsolata a magyar sajtóban már akkor is jól dokumentált történet volt. A 168 Órának Márki-Zay Péter a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy arra kérte tárgyalópartnereit: az Egyesült Államok – ahogy a múltban többször is megtette – segítse az ellenzék munkáját. Márki-Zay kifejezetten adománygyűjtésről is beszélt a tengerentúli utazás kapcsán.

Az Átlátszó podcast műsorában 2022 decemberében Márki-Zay arról is beszélt az említett 2019. májusi amerikai utazásuk kapcsán, hogy New Yorkban Kész Zoltán hozta össze a találkozójukat Korányi Dáviddal.

Tehát Kész már ekkor nyilvánvalóan jó kapcsolatot ápolt Korányival és az amerikai Demokrata Párthoz kötődő fontos emberekkel. Mindez a ma már ismert Action for Democracy által közvetített többmilliárdos támogatás fényében különösen érdekes történés.

A Jobbik-projekt

Kész Zoltán neve már évek óta szerepel a Civitas Intézet honlapján is. Ez az a tanácsadó intézet, amely sajtóbeszámolók szerint a Jobbik új stratégiája és névváltása mögött áll. A Civitasnak dolgozik egyébként Somogyi Zoltán is.

Mindez azért is érdekes, mert az újabb – ezúttal konzervatív – fordulatot vett Jobbik az utóbbi időben látványosan jó kapcsolatot ápol az USA budapesti nagykövetségével.

Emlékezetes, hogy Gyöngyösi Márton pártelnök David Pressman vendégeként részt vett az amerikai nagykövetségen rendezett széderesten, majd a Jobbik többi meghatározó politikusával együtt a közösségi oldalán teljes gőzzel hirdette a magyar kormány békepárti politikáját ellensúlyozandó kampányt.

Új megbízatás egy globalista NGO-nál

Visszatérve Kész Zoltánra, a volt parlamenti képviselő a Civitas Intézet honlapja szerint jelenleg a washingtoni székhelyű Consumer Choice Center (CCC) kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója.

A CCC honlapja szerint egy globális mozgalomról van szó, amely 2017 februárjában indult a Students For Liberty szabadságpárti szervezet projektjeként. Később 2020-ban teljesen önállósultak, független szervezetként működnek. Az eddigi eredményeik közé sorolják, hogy sikeresen kampányoltak a cannabis legalizálásáért Kanadában és az Egyesült Államokban. Kész Zoltán a közösségi oldalán májusban több posztban is beszámolt arról, hogy a CCC küldötteként részt vett a koppenhágai „Demokrácia csúcstalálkozón”. Kész megfogalmazásában „olyan kiváló előadókat hallgattunk, mint Petr Pavel cseh elnök, Liz Truss volt brit miniszterelnök, Tsai Ing-wen tajvani elnök, Nancy Pelosi házelnök és Condoleezza Rice volt amerikai külügyminiszter”.

A fentiek fényében az a kép rajzolódik ki Kész Zoltán eddigi pályafutását tekintve, hogy az amerikai globalista körök hazai megbízottjáról van szó.