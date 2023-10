Az idősek világnapja alkalmából köszöntötte a nyugdíjasokat Szentkirályi Alexandra. "Köszönjük nekik, hogy Magyarország legnehezebb időszakaiban: a világháború után, a kommunista diktatúra alatt, a szocializmus szűk évtizedeiben és a rendszerváltás után is kitartottak, dolgoztak, és gondoskodtak a családról" - fogalmazott a kormányszóvivő a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Szentkirályi Alexandra szerint ez nem volt könnyű nekik. "Sok dolog, ami ma nekünk természetes, az nekik egyáltalán nem volt az. Sokuktól az akkori hatalom elvett mindent" - tette hozzá, utalva a háború és a bebörtönzés borzalmaira, meg arra, hogy sokuktól elvették a tanulás, a munka, az utazás lehetőségét is.

Az a Magyarország, ahol most mi élünk, tanulunk, dolgozunk és gyereket nevelünk, az idősek munkája nélkül nem lenne

- szögezte le a kormányszóvivő.

Majd kiemelte, hogy 2010 óta az idősek megbecsülése a kormányzati értékrendszer része lett, ugyanúgy, ahogy a gyermekes családok támogatása is. Ezután Szentkirályi Alexandra felsorolta, a jobboldali kormány miben segítette a nyugdíjasokat.

"Törvénybe foglaltuk, hogy a nyugdíjak értékét minden körülmények között - a mostani háborús körülmények között is - megőrizzük" - húzta alá. Éppen ezért minden évben garantált az inflációkövető nyugdíjemelés, ennek jegyében januárig érkezni fog visszamenőleg a nyugdíjemelés és az újabb nyugdíjemelés. De a kormányszóvivő szót ejtett a nyugdíjprémiumról is, ami megfogalmazása szerint újra fog érkezni, amint azt a háborús helyzet lehetővé teszi. "Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat is, amit a baloldali kormány elvett tőlük" - fűzte hozzá.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy novemberben ismét érkezik a nyugdíj-kiegészítés. Átlagosan 78 ezer forint pluszpénz jár az érintetteknek, mert az infláció magasabb volt az év elején vártnál.