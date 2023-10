Összefoglaljuk és ajánljuk a HírTV Radar című műsorának mai tartalmát. A 17:30-kor kezdődő riportműsor, ami ezen a linken élőben, de egy órás, késleltetett formában is nézhető, egyébként izgalmas témákkal és megközelítéssel próbál a hétköznapi embereknek segíteni olyan problémák feltárásával és megoldásával, amely a nagyközönséget érinti.

ÚJABB MAGYAR NOBEL-DÍJ - Kvantum mechanika, holográfia, C-vitamin, membránszűrő, mRNS technológia - csak, hogy párat említsünk a Nobel díjas tudományos vívmányok közül. Ma is egy magyar Nobel díjnak örvendhetünk!

GYERMEKMENTŐ KAMPÁNY - Gyermekünk biztonsága a legelső. A leghatékonyabban úgy lehet elkerülni egy esetleges tragédiát, ha megelőzzük a bajt. Nem kell különleges óvintézkedésekre gondolni: például a gyerekülés és a bukósisak megfelelő használatával rengeteget tehetünk. Stábunk most a Magyar Gyermekmentő Alapítványhoz látogatott, akik ingyenesen letölthető applikációval is segítik a szülőket.

SZOBOSZLAI VÁR - A videóbíró is hibázik... például a hétvégi Tottenham - Liverpool mérkőzésen. Szoboszlai Dominik csapata bár megszerezte a vezető gólt, a játékvezető lest ítélt, a felvételeket visszanéző bírók pedig tévesen jóváhagyták. Az eset óriási botrányt keltett, a kedélyek nem csitulnak azóta sem.

BANKSZÖVETSÉG VÉRADÁS - Immáron 4. alkalommal rendezik meg a Banki Véradók Hetét. Ami mostanra már, a bankárok véradási kedvének növekedésével két hetesre bővült. A JÓTETT Bank programba idén a Magyar Nemzeti Bank is bekapcsolódott, ezzel kívánják felhívni a figyelmet a bankárok a jószolgálatra, a véradás fontosságára.

VILÁGGAZDASÁG 55 - A Világgazdaság, vagyis a VG mindig is a magyar és a világgazdaságról, üzleti életről tájékoztatott, most pedig öt és fél évtizedes fennállása alkalmából egész napos, rangos konferenciát rendezett. A hazai gazdasági élet legfontosabb szereplői, jövőbeli 55 feliratéves terveikről is beszéltek.

A SZABADSÁGHARC MÉCSESI - Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójához közeledve idén ismét megemlékezést tart a Batthyány Alapítvány a Magyar Női Unióval a hősökön túl mindazon nőkről is, akik személyesen vagy közvetetten, de szerepet vállaltak a harcokban. Az idei Batthyány hét egy kiállítással vette kezdetét. Jöjjenek velünk a Lónyay-Hatvany Villába!

EGGYÉ VÁLNI AZ ÉTELLEL - Ázsia kulináris ikonja, Jeong Kwan buddhista szerzetes séf avatta be a résztvevőket abba az étkezési formába, amelyet eddig csak a monostorok csendjében lehetett megtapasztalni. A budapesti Haris Parkban ez a különleges esemény zárta a koreai kulturális fesztivált.

VETERÁN AUTÓK - Adler, amerikai Dodge, világháborús Chevrolet, a keleti blokk autói és a szocializmus nagy kedvencei, a Trabant és a Lada, de más érdekességek is helyet követeltek maguknak a hagyományosan miden ősszel megrendezésre kerülő XIX. veterán járművek találkozóján Zuglóban.

JÓTÉKONY GARDRÓBVÁSÁR - Második alkalommal rendezte meg a Pécsi Jótékony Nőegylet a gardrób vásárt. A befolyt összeget a „Nekem nincs Ebédem" elnevezésű akciójukra fordítják. A szervezet évek óta azt vállalta, hogy havonta 130 nehéz sorsú gyermek étkezésének költségeit kifizeti