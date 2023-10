„Az ő gyermekkoruk. A Te táskád. A mi ügyünk.” Ezzel a szlogennel dobták piacra Magyarország első táskakollekcióját a kreatíviparban dolgozóknak. A természetbarát szütyőkkel ugyanis az iparágban tevékenykedők jótékony célt támogathatnak, miközben a humoros feliratokkal önmagukat is kifejezhetik.



A Kreativitáskát megalkotó Plus Creative Agency egész évben a Gyermekétkeztetési Alapítvány mögött áll, de szerettek volna olyan látványos, kreatív és környezettudatos dolgot alkotni a csapattal, ami maradandó, és amellyel a maguk módján nagyságrendileg többet tudnak segíteni a nélkülöző gyermekeknek.



Így született meg az új projekt, amelynek eredményeként az érdeklődők minden egyes táska megvásárlásával a Gyermekétkeztetési Alapítványt támogatják. Fekete Csaba, az alapítvány elnöke azt mondta, egy újabb kiváló projekthez csatlakozhattak.



„Állandó támogatónk a Plus Creative Ügynökség olyan kampányt indít, ami egybecseng a Gyermekétkeztetési Alapítvány céljaival. 30. éve segítjük a rászoruló családok gyermekeit. Ezzel az ötlettel az ügynökség újabb szintre emeli a támogatás formáját, amihez mások is könnyedén csatlakozhatnak. Köszönöm, hogy ezzel a kampánnyal is hozzájárulnak, hogy minél több helyen tudjunk segíteni” – fogalmazott.

Csapatmunka a nélkülöző gyerekekért



Susánszki Edina, a Plus Creative Agency marketingvezetője elárulta, nincs olyan tagja az ügynökségüknek, aki a táskakollekció elkészítésében ne vett volna részt.



„A honlapot a webes csapatunk rakta össze, a termékfotókat az ügynökségünk fotósai készítették, a dizájn a grafikusaink munkáját dicséri, a táskák népszerűsítésében pedig a marketingeseink vállalnak szerepet. Így bátran állíthatjuk, hogy a projekt minket tükröz, és jól mutatja azt is, mennyire fontosnak érezzük a társadalmi felelősségvállalást” – mondta, hozzátéve, hogy a BP Digital, a Chiro és a CoffeeBreak Consulting ügynökségek a kezdetektől támogatják a kampányt és melléjük álltak a közös ügyben.



A kollekciót jelenleg négy darab alkotja: a rajzos tasi, a határidős, a Lorem ipsum és a végleges.pdf. Bíznak benne, hogy mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb dizájnt, ami remek társ lehet a mindennapokban, fesztiválon, edzésen, vagy éppen fagyizás közben Barcelona utcáin.



A termékek innentől kezdve egész évben elérhetőek lesznek, így az év bármely szakaszában cselekedhetünk jót. Az önkifejezés lehetősége, a praktikum és környezettudatosság ötvözete ráadásul ajándék is lehet egy jó barátnak, kollégának és családtagnak is.



A Plus Creative Agency növekedése pedig nem áll le itt, terveik szerint a jövőben még szélesebb körben fogják bővíteni tevékenységüket, további együttműködéseken keresztül is.