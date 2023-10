Az év végéig tényleg megegyezhetünk, erre látom a lehetőséget, és utána érkezhetnek az uniós pénzek – mondta Navracsics Tibor kedden sajtóhírekre reagálva. A területfejlesztési miniszter felhívta rá a figyelmet, hogy uniós előlegeket eddig is utaltak. Kedden egyébként a Financial Times arról számolt be, hogy az Európai Bizottság még az idén novemberben 13 milliárd euró, Magyarországnak járó forrás befagyasztását feloldja. Brüsszelben is kezd kínos lenni, hogy nevetséges indokokkal nem utalják a hazánknak jogosan járó forrásokat, de sajtóhírek szerint most sem feltételek nélkül adnák: azt várják, hogy cserébe a magyar kormány hajlandó legyen megszavazni az EU költségvetésének megemelését és az Ukrajnának szánt ötvenmilliárd eurós támogatást. Navracsics Tibor ezzel kapcsolatban azt mondta, A kormány egyelőre nem tárgyalt az Ukrajnának járó támogatásról.

Abban bízom, hogy az év végéig tényleg megegyezhetünk, erre látom a lehetőséget – kezdte a sajtótájékoztatóját Navracsics Tibor kedden. Beszélt arról is, hogy decemberig megtörténik a megállapodás és érkezni fognak az uniós pénzek. Felhívta rá a figyelmet, hogy uniós előlegeket eddig is utaltak.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy eddig hivatalos értesítést még nem kaptak az Európai Bizottság részéről a fejleményekről, csak kérdéseket. A kapott kérdésekre kielégítő választ adunk majd - mondta Navracsics Tibor. A területfejlesztési miniszter közölte, semmilyen megkeresést nem kaptak a bizottságtól, hogy összekapcsolnák az uniós költségvetési témákat a Magyarországnak járó uniós forrásokkal. A kormány egyelőre nem tárgyalt az Ukrajnának járó támogatásról - mondta Navracsics.

Minden ki van tárgyalva

A miniszter felhívta a figyelmet, hogy a magyar parlament még májusban fogadta el az igazságügyi törvénycsomagot, ami az Európai Bizottság szerint is kezelte az igazságügyi problémákat és azt is megállapította, hogy komoly lépések történtek a közbeszerzések kifehérítésére. Tehát mi legalább június óta készen állunk a megegyezésre, részünkről alá tudunk írni. Azt is felidézte, hogy 2022 végéig minden alku megszületett ahhoz, hogy Magyarország ne veszítsen forrásokat. A miniszter arról is beszélt, hogy a magyar fél minden feltételt teljesített, amit az Európai Bizottság feltételül szabott. A magyar kormány pedig a tárgyalásokon olyan kompromisszumokat tudott elérni, amelyekkel elégedett lehet.

Még nem tartunk ott, előbb egyezzünk meg – reagált arra kérdésre, hogy megtörténhet-e a pedagógusok béremelése. Az ugyanakkor megerősítette, hogy amennyiben megnyílnak a források, a kormányzati szándék egyértelműen az, hogy megemeljék a pedagógusbéreket.

Navracsics nem gondolja, hogy neki tanácsot kéne kérnie

Az Európai Bizottság arra készül, hogy több milliárd eurónyi, jelenleg a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt befagyasztott uniós forrást szabadítson fel Magyarország számára, és ezzel Budapest támogatását is megszerezze a blokk költségvetésének növeléséhez és az Ukrajnának nyújtott jelentős pénzügyi támogatáshoz – írta korábban a Financial Times. A cikkből kiderült: 13 milliárd euró EU-s forrást kívánnak feloldani november végéig. Ismert: az Európai Unió 2022 decemberében fagyasztotta be a Magyarországnak járó 2 milliárd eurós kohéziós forrást jogállamisági aggályokra hivatkozva. Hazánk azonban májusban teljesítette a legfőbb brüsszeli követelést, az igazságügy megreformálását.

Navracsics Tibor ezzel kapcsolatban azt mondta, nem gondolja, hogy neki tanácsot kellene kérni a bizottságtól arról, hogy ami a Financial Times cikkében megjelent, az helytálló-e. Szerinte nem is kell neki arra biztatnia a biztosokat, hogy miután a lap megírta a 13 milliárd euró zárolásának a feloldását, annak tegyenek is eleget.

Nevetséges követelések

A lapban megjelent hír összefüggésben lehet azzal, hogy egyrészt mára Magyarország minden brüsszeli követelést teljesített, és mindenki számára teljesen nyilvánvaló lett, hogy Brüsszel visszaél a hatalmával.Ráadásul teljesen nevetséges újabb követelésekkel állnak elő, mégpedig többek között azzal, hogy az Országos Bírósági Tanács tagjai milyen szobákat kapjanak. Jól láthatóan már nem nagyon tud mit kitalálni Brüsszel, hogy visszatartsák a forrásokat, és teljes mértékben jól látszik, hogy politikai okokból nem kapja meg az ország a forrásokat.