Szlovákiai választási eredmények, európai uniós politikai kérdések, kapcsolatok Oroszországgal, energiabiztonság, ukrajnai háború és jószomszédi viszony – többek között ezekben a témákban kérdezte a Magyar nemzet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki elárulta a lapnak azt is, mit tenne azokkal a nagykövetekkel, akik beavatkoznak az adott ország belügyeibe. A tárcavezető világossá tette továbbá, mi segítheti a svédek NATO-tagságát.

Örül a szlovákiai választás eredményének

Szijjártó Péter a szlovák választás eredményére úgy reagált a Magyar Nemzetnek adott interjúban, hogy

először is szeretnénk kifejezni az örömünket, hiszen a szomszédunkban egy olyan választás volt, amelynek eredményeként kiváló esély van arra, hogy egy stabil szlovák kormány jöjjön létre.

A Szlovákiához fűződő viszonyunk külpolitikai szempontból kritikusan fontos kérdés. Ennek több oka is van: először is, Szlovákiával van a leghosszabb határunk, 654 kilométer, ezért nyilvánvalóan a lehető legjobb együttműködést próbáljuk kialakítani. Másrészt Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk, tavaly 17 milliárd eurónyi kereskedelmi forgalmat bonyolítottunk le egymással. Harmadrészt pedig ott él négyszázhatvan-négyszázhetvenezer magyar ember, akik nagyon fontos összekötő kapcsot jelentenek a két ország között – tette hozzá a miniszter. Leszögezte:

a mi szempontunkból a legfontosabb az, hogy Szlovákiának újra egy stabil, kiszámítható kormánya legyen, amellyel hosszú távon, stratégiai kérdések mentén fontos ügyeket tudunk megvitatni abban a reményben, hogy még a következő találkozón is ugyanazzal a politikussal fogunk találkozni.

Az is örömteli természetesen, hogy

egy olyan párt nyerte meg a választást, amelynek a vezetője nyíltan képvisel a magyar kormányéhoz nagyon hasonló álláspontot a három legfontosabb témában: a béke kérdésében, valamint a migráció és a genderpropaganda elutasításában.

Ez a három olyan nagyon fontos kérdés, amely ma szorítja Európát, és jó, hogy lesz egy szövetségesünk az európai vitákban.

Természetesen jobban örültünk volna, hogyha a felvidéki magyarokat képviselő párt is bejutott volna a szlovák parlamentbe. Ez sajnos nem sikerült, ugyanakkor mégiscsak megsüvegelendő a teljesítmény abból a szempontból, hogy az elmúlt nagyjából másfél évtizedben a szlovák parlamenti választáson ennyi szavazatot sem magyar párt, sem magyar pártelnök még nem kapott. Hogy milyen következtetéseket kell mindebből levonni, ez nem az én dolgom.

Aki nem áll be a sorba, azt megbélyegzi Brüsszel

Az Európai Bizottság alelnöke, Vera Jourová kijelentéseit úgy kommentálta a külügyminiszter, hogy

amikor egy patrióta, a nemzeti érdekeket előtérbe helyező, a brüsszeli liberális fősodornak ellentmondó politikus, politikai család megnyer egy választást vagy egyáltalán esélye van arra, hogy jól szerepeljen egy választáson, akkor Brüsszelből azonnal jön a nyomásgyakorlás, a támadás, a megbélyegzés.

Látni kell, hogy ma a politikai diskurzus Európában odáig süllyedt, hogy

aki nem hajlandó beállni a brüsszeli fősodorba, aki nem hajlandó fegyvert szállítani, aki nem hajlandó az ukrajnai háború kapcsán az európai fősodor álláspontját vinni, azt azonnal Moszkva kémjének, Putyin barátjának, az oroszok propagandistájának titulálják.

Egészen egyszerűen ezekben a kérdésekben a józan észszerű demokratikus vitának Brüsszel nem ad terepet – tette hozzá.

Erősödhetnek a békepárti hangok

A miniszter arra a kérdésre, hogy szlovák választások fényében erősödni látszanak a béke hangjai, és mire számítsunk Lengyelországban, azt válaszolta, hogy

mi nagyon szurkolunk a lengyel testvéreinknek, szurkolunk a kormányzó pártnak, hogy megnyerje a választást, mert a politika egy tapasztalati műfaj, és az elmúlt években Magyarország és Lengyelország együttműködésének fejlesztésén hatékonyan, a kölcsönös tisztelet talaján állva tudtunk gondolkodni a jelenlegi lengyel kormánnyal.

Leszögezte: azt hiszem, hogy ebből mindkét ország sokat profitált. Természetesen az ukrajnai háború kérdésében különböző megközelítést alkalmaztunk, de ez semmilyen módon nem akadályozza az együttműködést olyan egyéb területeken, mint például az illegális migrációval szembeni nagyon határozott fellépés, a kötelező kvóták bevezetésének megakadályozása vagy akár a családi és keresztény értékek melletti közös kiállás. Hozzátette:

az egy másik kérdés, hogy nyilvánvalóan a lengyelek számára is kijózanító lehet az, hogy miután Európában a legtöbbet ők segítettek az ukránoknak, ők elkezdték perelni a lengyeleket a Kereskedelmi Világszervezetnél, ami megmagyarázhatatlan.

A svédek ki akarják erőszakolni a NATO-tagságot

A svédek NATO-csatlakozása kapcsán Szijjártó Péter kifejtette az interjúban, hogy szerinte a fő probléma az, hogy

a svédek többször is inzultálták és megsértették a magyar parlamenti képviselőket. Ahhoz, hogy Magyarország ratifikálja a svéd csatlakozást a NATO-hoz, szükség van a parlamenti képviselőkre, és ez innentől nem a kormányon múlik. A kormány előterjesztette a maga javaslatát.

Azt gondolom, hogy ha valakitől kérek valamit, valakitől várok valamit, akkor tisztelettel közelítek az irányába. Ehhez képest mi történt itt az elmúlt években? Svéd politikusok több száz kilométerre északra folyamatosan, nagyképűen, megalázó módon minősítgették a magyar demokráciát, vonták kétségbe a magyar politikai rendszer demokratikus mivoltát, és állítottak be minket diktatúrának, de legalábbis autokratikus rendszernek

– tette hozzá, majd leszögezte: a parlamenti képviselőink jelentős része már négyszer, ötször, akár hatszor is sikerrel vette a parlamenti választást. Valós kampányban, valós politikai versenyben, valós emberektől, valós szavazatokat szereztek egy demokratikus versenyben, alapvetően a vidéki választókerületekben, ahol valóban találkozni kell az emberekkel és ahol számonkérés van.

Ehhez képest ezeknek a képviselőknek azzal kell szembesülniük, hogy Svédországból, több száz kilométerre innen kioktatják őket nagyképűen, hogy ez nem is demokrácia. Azt hiszem, hogy ezek után meg lehet érteni a magyar parlamenti képviselők álláspontját, hogy mindaddig, amíg ezek az inzultusok nem rendeződnek, a maguk részéről egyelőre nem kívánnak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Főleg azok után, hogy már a svéd gyerekeknek is azt tanítják, hogy ami itt, Magyarországon van, az nem demokratikus.

Fasisztának minősíteni az 1956-os forradalom magyar hőseit elfogadhatatlan

Arra a felvetésre, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel találkozott egy hete, és akkor azt mondta, hogy szóba került az '56-os történelemhamisítási botrány is, vagy pontosabban az a kérdés, hogy mit tanítanak Oroszországban 1956-ról. Szijjártót arról is kérdezték, hogy mit mondott neki az orosz kollégája, illetve beszéltek-e arról, hogy miért volt szükséges a tankönyvek cseréje. A külügyminiszter elmondta, hogy felhoztam ezt a kérdést. Fasisztának minősíteni az 1956-os forradalom magyar hőseit elfogadhatatlan. Az, hogy a magyar szabadságért, a magyar szuverenitásért kiálló emberek hősök, erről még csak vitát sem vagyunk hajlandók nyitni semmilyen szinten, mert ez tény. A külügyminiszter kolléga világossá tette, hogy ez ügyben ők Vlagyimir Putyin elnök nyilatkozatát veszik mérvadónak, amelyet az elnök néhány nappal a találkozónk előtt tett, és ami világos álláspontot fogalmazott meg. Ugyanakkor az is evidens, hogy a múlt tekintetében az oroszokkal soha nem leszünk közös nevezőn. Hogy lennénk közös nevezőn azokkal, akik felszabadításként élik meg azt, amit mi megszállásként. Tehát mivel a múlt tekintetében soha nem fogunk tudni közös nevezőre jutni, ezért aztán ennek tudatában kell a kapcsolatrendszerünket alakítani.

Magyarország energiaellátása biztonságban van

A miniszter az interjúban arról is beszélt, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, ugyanis Magyarország és Oroszország együttműködését meg tudták őrizni pragmatikusnak, a józan ész talaján állónak. Hozzátette:

miniszter kollégám is arról biztosított, hogy Oroszország, az orosz vállalatok teljesítik mindazokat a szerződéses kötelezettségeiket, amelyeket vállaltak Magyarország vonatkozásában, leszállítják a szerződésekben rögzített földgáz-, kőolaj- és nukleárisfűtőanyag-mennyiségeket, és eddig a tapasztalataink ezzel a megnyilatkozással egybe is vágnak. Az előttünk álló fűtési szezonra jól felkészültünk, a magyar földgáztárolók töltöttsége bőven az európai átlag fölött van, és a folyamatosan érkező szállítmányok is biztosítják az ország energiaellátását a téli időszakra.

Brüsszel tovább erőlteti a migrációt

Szijjártó Péter az uniós vétőjog kapcsán elmondta, hogy amikor minket Brüsszelből jogállamisági kérdésekben vonnak felelősségre, az két dolog miatt is nevetséges. Egyrészt, mert semmilyen valós alapja nincsen. Magyarország egy működő demokrácia, egy működő jogállam, semmivel sem működünk rosszabbul ebből a szempontból, mint bármely más európai uniós ország. Másrészt azért is nevetséges, mert ezek a vádak olyan helyről hangoznak el, ahol a jogállamisági működést saját magukra nézve semmilyen módon nem alkalmazzák. Ma Brüsszelben semmibe veszik azokat az európai szabályokat, amelyekre nyilvánvalóan azért volt szükség, mert az Európai Unió egységét meg kell őrizni a legfontosabb kérdésekben. Ilyen kérdés a migráció is.

Hiszen ezzel a szégyenteljes eljárással, európai szabályokat és az egyhangú döntéshozatal elvét is felrúgva, semmibe véve tagállami álláspontokat próbálják áterőltetni a migránsok elosztását. Ezzel az európai országok kezéből ki akarják csavarni azt a jogot, hogy mindenki maga dönthesse el, hogy kit akar beengedni a saját országába és kivel hajlandó ott együtt élni. Nyilvánvaló, hogy ilyen döntést csak akkor lehet hozni, ha abba mindenki beleegyezik, és mi ebbe nem egyezünk bele.

A miniszter leszögezte: amikor zárt ajtók mögött nem a közönségnek és nem a liberális médiának játszva, nem rettegve az NGO-k nyomásgyakorlásától, őszintén beszélnek ezek az emberek, akkor azért világosan elmondják – főleg a kisebb tagországok külügyminiszterei –, hogy ők a maguk részéről szintén ragaszkodnak az egyhangú döntéshozatali mechanizmushoz.

Egy nagykövetnek nem feladata a beavatkozás

Arra a felvetésre, hogy amikor a miniszter kinevez egy nagykövetet vagy kinevez egy diplomatát, akkor diplomáciai feladatokkal bízza meg, vagy odaküldi, hogy beavatkozzon a belpolitikába a magyar nagykövet mondjuk Berlinben vagy Washingtonban, Szijjártó Péter azt válaszolta, hogy

azért nevezek ki nagyköveteket, hogy a két ország közötti kapcsolatokat úgy fejlesszék, hogy abból Magyarország profitálni tudjon. Tehát a nagykövet feladata az, hogy a két ország között a lehető legjobb kapcsolatot építse fel annak érdekében, hogy magyar vállalatok az adott ország piacán minél jobban tudjanak érvényesülni, és az adott országból – ha van lehetőség, akkor – munkát teremtő beruházást hozzunk ide.

