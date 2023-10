A főtanácsadó beszélt az elmúlt napokban a szlovák-magyar határon történt incidensről. Mint elmondta, egy embercsempészt próbáltak feltartóztatni, aki fegyvert használt, ezért kellett az autót célzott lövésekkel megállítani. A járműben nyolc magát szírnek és afgánnak mondó ember ült. Mint megjegyezte, többször is került már sora határszakaszon hasonló incidensre, volt hogy a magyar rendőröknek Szlovákiában is üldözniük kellett a határsértőket, természetesen az ottani hatóságokkal együttműködve.

Bakondi György szerint Magyarországot és a szomszédos országokat elsősorban a balkáni útvonal érinti, túlnyomórészt közel-keletiek, de voltak már migránsok Sri Lankáról és más távoli területekről is. Ez a helyzet többek között a 2015 óta kialakult európai folyamat eredménye, amivel kapcsolatban azt is megjegyezte a főtanácsadó, hogy nyolc évvel ezelőtt még azt hangoztatta az európai fősodor, hogy magas minőségű munkavállalók érkeznek, ám ez mára bebizonyosodott, hogy nem igaz. A magyar kormány, ahogy eddig, úgy a későbbiekben sem kíván beleszólni abba, hogy például Németország miként próbálja a demográfiai problémákat más munkavállalókkal megoldani.

A hírek szerint már jelentős létszámú embertömeget kívánnak állampolgársághoz juttatni, ami mögött nyilvánvalóan politikai szándékok is állnak. A jelenlegi kormánykoalíció úgy véli, a friss állampolgárok biztosan nem fognak olyan pártokra szavazni, amelyek elutasítják a migrációt. Mindezzel természetesen nem csak Németország, de az EU politikai térképe is eltorzulhat. A menekültek folyamatosan azt hangoztatják, hogy politikai okokból indultak el, Európa így is próbálja kezelni őket, de a magyar kormány határozott véleménye szerint ez nem humanitárius kérdés. Már azért sem lehet az, mert csak elegendő megnézni, mi történik a határokon, ahol már éles lőfegyver is előkerült az embercsempészek és a határsértők kezében. Arról nem beszélve, tette hozzá Bakondi György, hogy az európai migrációs paktum szerint egy nagy tábort kellene létrehozni, ahol eldöntik, ki léphet be Európába, de a magyar kormány határozott véleménye az, elég gyorsan ki lehet deríteni ezt az információt az emberekről.