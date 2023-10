Tavaly január 18-án egy budapesti általános iskola első osztályában, ahol napközis tanárként dolgozott egy tanárnő, az egyik gyerek születésnapját ünnepelték. A tanárnő, aki tisztában volt azzal, hogy az egyik fiúnak mogyoró allergiája van, mivel azt a szülők a gyerek tanulói adatlapján, a szülőknek szóló kérdőíven, továbbá az üzenőfüzetben is jelezték az iskola és a tanítók felé, bolti csomagolású édességet porciózott ki a gyerekeknek. A tányérra rakott édességek között volt földimogyorós krémmel töltött ostyarúd is, amiből az allergiás kisfiú asztalára is került. A gyerek evett az édességből és nem sokkal később rosszul lett. Az iskola telefonon értesítette a szülőket, akik gyorsan odaértek és autóval indultak orvoshoz, azonban út közben annyira rossz lett a fiú, hogy megálltak egy benzinkútnál és mentőt hívtak. Rövidesen két mentő is érkezett a helyszínre, de a fiú életét már nem tudták megmenteni.

A tragédia azért következett be, mert a tanárnő nem vette figyelembe a fiú allergiáját és olyan csokit tett az asztalára, amit nem lett volna szabad. Így a tanárnő, aki a munkaköri leírása szerint, személyesen felelős a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális épségéért, megszegte a munkahelyi szabályait.Az ügyészség a tanárnőt halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolja, és vele szemben felfüggesztett fogházbüntetést, valamint a tanítói foglalkozástól való határozott idejű eltiltást indítványozott.