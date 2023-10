A mostani háborús időkben Magyarország biztonságának megőrzéséhez erősebb, ütőképesebb, fiatalosabb honvédségre van szükség, aktív, jól képzett és tenni akaró katonákra. Ezt szolgálja minden honvédelmi eszközbeszerzés és a katonákat érintő minden szervezeti döntés - emelte ki.

A magyar fegyveres erők átalakítása egy teljes korszakváltással ér fel - hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A miniszter arra a kérdésre, Magyarország hogyan tud segíteni Észak-Afrikában, azt felelte: a Krím elfoglalása, a Brexit, a Covid és végül a háború kiszámíthatatlan következményekkel jár. A háború okozta gabonaválság, a szankciók nyomán bekövetkezett globális gazdasági krízis felerősítette a migrációs mozgásokat. Az afrikai országokban sorban törnek ki puccsok. Úgy folytatta: egy globalizált világban Magyarország biztonságát nagyon hamar megérinti az, ami Afrikában történik. Ha a Száhel-övezet, Csád borul, az újabb milliós migrációs és terrorista hullámokat indít el. Meg kell teremteni a lehetőséget a helyben maradáshoz olyan alapvető dolgokkal, mint az egészséges ivóvíz, a megfelelő táplálék és egészségügyi ellátás, valamint a biztonság - nyilatkozta a miniszter.

Jövőre Sticz László vezérőrnagy vezeti majd parancsnokként az EUFOR szarajevói misszióját - ismertette. 2021-2022 között a NATO koszovói missziójának volt magyar parancsnoka Kajári Ferenc vezérőrnagy személyében, ami jelzi, hogy a nemzetközi szövetségi rendszereinkben bizalom és szakmai elismerés övezi a magyar katonákat - tette hozzá.

A honvédség új, modern fegyverrendszereivel felszerelt egységeibe toboroznak fiatalokat

A toborzásról szólva közölte: célzottan, a honvédség új, modern fegyverrendszereivel felszerelt egységeibe toboroznak fiatalokat. Elmondta: a drága csúcstechnológia kezelésére a legjobbakat várják, kiemelt illetményért. Az első ilyen kampány remekül sikerült - hangsúlyozta. Az egynaposra tervezett bevonulást a csaknem ötszáz jelentkező miatt kétnapossá kellett átszervezni.

A Petőfi laktanya átnevezése kapcsán a miniszter a katonai hagyományokról beszélt. Mária Terézia katonai szempontból fontos szereplője a magyar történelemnek, neve évszázadokig összefonódott a legmagasabb presztízsű tiszti kitüntetéssel, a katonai Mária Terézia Renddel, amely 1757-es alapításától 1945-ig a nem parancsra végrehajtott, kiemelkedő hősi tettet ismerte el.

A védelmi ipar ma már a magyar gazdaság motorja

"A védelmi ipar ma már a magyar gazdaság motorjának új hengere" - válaszolta a miniszter arra a kérdésre, mennyire segíti a magyar hadiipar külpiaci terjeszkedését, hogy a háború miatt számos NATO-tagállam készlete megcsappant.

Elmondta: a NATO és sok európai uniós ország döntött úgy, hogy a stratégiai készleteik feláldozása árán is támogatják Ukrajnát. Emiatt folyamatosan ürülnek ki a tartalékok, az európai hadiipar nagyon rossz állapotban van. Magyarország azonban már a háború előtt felismerte az önálló hadiipar megteremtésének jelentőségét.