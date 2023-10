Nagy Zsolt színész egy olyan videóban került elő, amelynek lényege, hogy az ukrán hadsereg fegyverekkel való támogatása mellett kampányol.

Nagy Zsolt a cseh védelmi minisztérium és a prágai ukrán nagykövetség közös adománygyűjtő projektjéhez csatlakozott (vagyis egészen pontosan két külföldi kormány akciójához), amelyet egyébként támogat a volt indexesek blogja, a Telex is.

A színésznek egyébként több botrányos szereplése is volt már.

Egy lapinterjúban az utóbbi években egyes körökben divatossá vált „magyarozás" tipikus közhelyével állt elő, amely szerint „nem lehet büszke saját országára". Úgy fogalmazott:

Szégyellem magam Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik, hogy: Where are you from? A válasz után mindig rögtön hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet Orbánékkal. Mindenhol. Nem lehetek büszke a saját országomra Magyarországon kívül. Azt érzem, hogy meghalt egy részem.

Ennél is botrányosabb volt, amikor egy tüntetésen részegen artikulálatlanul üvöltözni kezdett.

Később azzal védekezett, hogy azt akarta megmutatni, szerinte hogyan beszélnének a magyarok a tanárok munkája nélkül. Ha tényleg így gondolta, akkor már azt is tudjuk, mit gondol a magyar családokról - beszélni ugyanis nem az iskolában tanulnak meg az emberek...