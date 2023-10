A pedagógusok 99 százaléka az új jogállást választotta, elmaradt az a felmondási hullám, amire a baloldal és a szakszervezetek hónapok óta biztatták a tanárokat – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjúban Rétvári Bence államtitkár. Felidézte: még a Soros György által finanszírozott TASZ is beállt az utolsó napokban, hogy minél többeknek nyújtsanak jogi segítséget a kilépéshez, interneten küldözgették a jogviszony megszüntetéshez használható iratmintákat. „Szégyen, hogy azért dolgoztak, hogy kevesebb tanára legyen a magyar diákoknak. Közben Brüsszelben pedig nap mint nap akadályozzák, hogy a magasabb pedagógus-béremelést megkaphassák a tanárok".

Mint elmondta: végül összesen 1205 pedagógus, nagyjából egy százalék nyilatkozott úgy, hogy nem lép át az új életpályatörvény hatálya alá. Üdvözlendő szám viszont, hogy szeptember 16-a óta 460 új pedagógus kezdte meg a tanítást állami iskolában – ők már az új életpályatörvény szerint létesítettek jogviszonyt. „És ez a szám hétről hétre emelkedik. Köszönjük a 99 százaléknak, hogy nem ült fel a rémhíreknek, és továbbra is az egyik legszebb és legnehezebb hivatást gyakorolja, gyermekeinket neveli – fűzte hozzá a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A magyar oktatást megbecsülni kell, nem lebecsülni!

Az új életpályatörvény sok területen hozza előnyösebb helyzetbe a tanárokat. „Most már a pedagógus nem csak egy a számtalan közalkalmazott közül, hanem ők a nagybetűs Pedagógusok. Ez az új törvény a tanárokra lett szabva, az ő megbecsültségüket szolgálja. Másrészt az új törvény teremti meg a béremelés alapjait. Ezenfelül csökken a tanárok óraszáma az eddigi 22-26 tanóráról fix heti 24 tanórára. Növekszik ugyanakkor a szabadnapok száma 46-ról 50-re. Több idő marad a tanításra, mert az adminisztrációs terhek többségét, háromféle minősítést és önértékelést, illetve a pedagógus I. fokozatban levők portfólió készítési kötelezettségét eltörli az új törvény. Megszűnnek a pályakezdőket és fiatalokat hátrányosan érintő bérszabályok, így a fiatal tanárok közül többen lépnek és maradnak a pályán a fizetés miatt" – sorolta Rétvári Bence, kitérve arra is: az elmúlt hónapok sokszor erőszakos akciói mögött baloldali politikai aktivisták álltak és nem pedagógusok:

Hogy kevés tanár van vagy elég – reagált a baloldal vádjaira a parlamenti államtitkár –, azt leginkább a tanár-diák arány mutatja meg, abból derül ki, hogy mennyi figyelem jut egy-egy diákra. Akár az EU, akár az OECD kimutatásait nézzük, nemzetközi viszonylatban Magyarország meglepően jól áll. „Az Eurostat rangsora szerint a 8. legjobb arány a magyar, nálunk 10-15 százalékkal több tanár van, mint az EU-s átlag. Az OECD kimutatása szerint nálunk 3-4 diákkal kevesebb jut egy tanárra, mint a világ legfejlettebb országaiban általában. (...) Olyan országokat előzünk meg, mint Németország, Franciaország, Finnország, Svájc, az USA vagy Japán. A magyar oktatást megbecsülni kell, nem lebecsülni!"

Felidézte: húsz éve nem vettek fel annyi hallgatót pedagógusképzésre, mint idén. Húsz éve 5007, tíz éve 9070, idén pedig rekordmagas 12 894 hallgató kezdte meg a tanulmányait.

Nagyarányú fizetésemelés

Rétvári Bence a következő hónapok nagy feladatának nevezte a pedagógusok nagyarányú fizetésemelését. „Ha végre nem blokkolják tovább az EU-s forrásokat, akkor azonnal 561 ezer forintra emelkedik a pedagógus átlagbér, 2025-re pedig nyolcszázezer forintot fognak keresni átlagosan a pedagógusok".

Az EU-s forrásokkal kapcsolatban leszögezte, „ideje lenne", hogy a baloldal „végre tegyen valamit azért, hogy a tanárok megkapják a pénzüket Brüsszeltől". Emlékeztetett arra, hogy 2008-ban, a baloldali kormány alatt 15 ezer tanárt bocsájtottak el, elvettek minden pedagógustól egyhavi bért, több mint 380 helyen zártak be iskolát, és tandíjassá tették a pedagógusképzést.A parlamenti államtitkár óriási sikernek nevezte, hogy az elmúlt napokban két magyar tudós is Nobel-díjat kapott. „Ez elsősorban az ő személyes sikerük, a kimagasló tehetségük és szorgalmuk elismerése. Nyilván el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi munka, lemondás, áldozat és tudás van az elért eredményeik mögött, de azt azért ne felejtsük el, hogy mind a ketten a magyar oktatási rendszerben tanulták meg az alapokat. Éppen ezért nekünk, magyaroknak is önbizalmat adhat, hogy mi is képesek vagyunk a legkiválóbb teljesítményre ma is”.