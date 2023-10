A rendőrök eddig is többfajta módszerrel próbáltak védekezni a kiberbűnözés ellen. Például több kampányuk is volt, amelyekben bemutatták a főbb csalási formákat, és iskolákba is elmentek előadást tartani. Tavaly pedig csatlakoztak a KiberPajzs nevű együttműködéshez, amely során intézmények és piaci szereplők indítottak közös kampányt a lakosság kiberbiztonságának növelése érdekében. Az együttműködő szervezetek között gyors és hatékony jelzőrendszer alakult ki, a lakosság kibertudatosságának növelése is összehangoltan történik.

Október 1-én országos kibernyomozói szervezet alakult a rendőrségen belül.

A közel háromszáz főt az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztályán újonnan megalakult Kiberstratégiai Osztály munkatársai koordinálják, akik a rendőrség teljes kibervédelmi tevékenységét összehangolják, emellett a nemzetközi kapcsolattartásért is felelősek.

Bár a legújabb informatikai tudással, banküzemi, szociológiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkező bűnözők gátlástalanul próbálják megszerezni áldozataik pénzét és személyes adatait, a rendőrök mindent megtesznek azért, hogy ezt megakadályozzák.