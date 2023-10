A mostani háborús időkben is biztosítjuk az inflációt követő nyugdíjemelést -

hangsúlyozta az államtitkár.

A kiegészítő nyugdíjemelésre 190 milliárd forintot fordít a kormány.

Bármennyire nem tetszik ez Brüsszelnek, a mostani háborús időkben is megvédjük a rezsicsökkentett árakat és az online árfigyelővel a multikat is rávettük az élelmiszerárak csökkentésére is -

mondta Vitályos Eszter.