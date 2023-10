A Magyar Batthyány Alapítvány immáron negyedik alkalommal adta át a 2019-ben alapított gróf Batthyány Lajos- és gróf Zichy Antónia-díjakat, melyeket olyan személyek kaphatják, akik kiemelkedő és példamutató tevékenységük révén korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira praktikus és pragmatikus, a lehetőségekkel és szükségszerűségekkel arányos választ adnak.

A díjakat idén Dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes és Batthyány-Schmidt Margit elnök adták át.

Az idei évben Boldog Batthyány-Strattmann László – a szegények orvosa - boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából a Magyar Batthyány Alapítvány emléklapokat is átadott azon személyeknek, akik kiválóságuk révén a politika, a művészet, a civil élet, az egyház és az orvostudomány területén kiváló eredményeket értek el. Az Alapítvány az idei évben is egy gróf Batthyány Lajos idézetet választott mottójának, mely szerint

...személyes érdekeit a közjónak alávetni mindenki tartozik...".

Ennek szellemében idén a Magyar Batthyány Alapítvány hétfős Bíráló Bizottsága Vizi E. Szilvesztert, a Magyar Szent István-renddel és a Magyar Corvin-lánccal kitüntetett, kétszeres Széchenyi-díjas magyar orvost, farmakológust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagját, illetve Tordai Terit, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőt, érdemes és kiváló művészt javasolta díjazásra, melyet az Alapítvány Kuratóriuma egyhangúlag elfogadott.

Dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes asszony az alábbi gondolatokat osztotta meg köszöntőjében:

Mi, akik ma itt vagyunk, sok mindent kaptunk örökül. Árpádtól a hazánkat, Szent Istvántól a hitünket, Dobótól, Kossuth-tól, Wittner Máriától a szabadságunkat, Petőfitől, Aranytól, Karinthytól gyönyörű, magyar nyelvünket, Széchenyitől nagyságot, Deáktól bölcsességet, gróf Batthyány Lajostól és gróf Zichy Antóniától pedig egy olyan országot, amely büszke vérrel és verejtékkel megírt múltjára, ezredéves értékeire és szeretett anyaföldjére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim: Ez a mi örökségünk! Ha pedig van nemzeti örökség, akkor léteznie kell örökösöknek is. Egyes rossz nyelvek szerint; testvért örökléskor ismer meg igazán az ember. És lássuk be, szeretett hazánk örökösei között bizony vannak, akik a kapott talentumokkal és a rájuk bízott javakkal hosszú évekig visszaéltek. Akik egy tál lencséért eladták mindenünket és bár már a lencsét is elherdálták, még most is árulják a közös örökséget, a hazát. Vannak viszont olyan örökösök, akik méltók dicső hazánk javaira. Akik életüket és munkásságukat annak szentelték, hogy a kapott kincset gyarapítsák, a tudást a köz javára használják, a hitet pedig megerősítsék. Őket, vagyis Önöket jutalmazzuk ma!"

Batthyány-Schmidt Margit, az Alapítvány elnöke köszöntőbeszédében hangsúlyozta:

Rendkívüli időkben több civilszervezet vezetőjeként a legfontosabb küldetésemnek tartom, hogy munkásságommal hozzájáruljak a társadalmi béke minél szélesebb körű megteremtéséhez. Hálás vagyok és köszönöm a Bíráló Bizottság tagjainak, hogy olyan díjazottakat választottak, akik tevékenységükkel önmaguk is jelentős mértékben hozzájárultak a társadalmi béke megteremtéséhez. Gratulálok minden jelöltnek és díjazottnak és bízom benne, hogy 2024-ben ránk köszönt a béke az élet minden területén!"

Az Alapítvány idén is adományozott posztumusz díjakat, melyet Duray Miklós (1945-2022), felvidéki magyar politikus, író és egyetemi tanár, eredeti foglalkozása szerint geológus, valamint Csilla von Boeselager (1941-1994) magyar származású vegyész, marketingszakember, német báróné, filantróp, máltai dáma, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik alapítójának ítélték oda. A Boldog Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából emléklapot kapott:

Dr. Faigl Ilona főorvos;

Dr. Gyürki László pápai prelátus;

ifj. Prof. Dr. Kellermayer Miklós a Semmelweis Egyetem professzora;

Meskó Zsolt író, rendező;

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes;

Várfalvi Marianna a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke;

Dr. Latorcai Csaba parlamenti államtitkár

és Dr. Székely János a szombathelyi egyházmegye megyéspüspöke.

A díjátadóra a Batthyány Tematikus Hét keretében a Batthyány-mauzóleumnál került sor, melyet követően a jelenlévők megtekinthették az Aradi özvegyek című kiállítást.