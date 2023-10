A magyar uniós elnökség legfőbb célja, hogy a jogállami elvek működését az uniós intézmények esetében is érvényesítse - mondta Varga Judit, a Fidesz képviselője hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben. Itt az ideje, hogy egy új időszak kezdődjön a jövő évi európai parlamenti választással - tette hozzá.

A brüsszeli bíróság egészen májusig nem folytatja az eljárást a súlyos korrupcióba keveredett baloldali európai parlamenti képviselő Eva Kaili ellen, mert állítólag sérültek a személyiségi jogai - mondta Varga Judit (Fidesz) napirend előtti felszólalásában hétfőn az Országgyűlésben. Lassan európai érték lesz a korrupció, és ehhez asszisztálnak az úgynevezett emberi jogvédő álcivil szervezetek is - tette hozzá. A magyar uniós elnökség legfőbb célja, hogy a jogállami elvek működését az uniós intézmények esetében is érvényesítse - mondta a képviselő. Itt az ideje, hogy egy új időszak kezdődjön a jövő évi európai parlamenti választással.

Minderre Zsigmond Barna Pál azt reagálta, hogy Brüsszelben euróban, míg itthon dollárban árusítja ki a baloldal a szavazói bizalmát. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára szólt arról is, hogy Brüsszel elvesztette minden erkölcsi alapját arra, hogy kioktassa a szuverén tagállamokat. Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt Európa folyamatosan veszíti el a versenyképességét.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy Brüsszel politikai nyomásgyakorlást folytat a magyar és lengyel kormány ellen, mert mindkét államban baloldali kormányt szeretne. Mindezek ellenére a magyar kormány kiáll az illegális migráció elleni küzdelemben, és a szuverenitás mellett.

Függetlenség és szuverenitás

Meg kell őrizni Magyarország függetlenségét, és erre kell koncentrálni az európai vitákban is - mondta napirend előtt Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. Szólt arról is, hogy eddig fontos szempont volt az európai politikában a béke megőrzése, de sajnos mára a Nobel-békedíjas EU az ukrán háború legnagyobb finanszírozója lett, és az illegális migráció legnagyobb támogatója. A KDNP nem támogatja a migránskvóta bevezetését.

Simicskó rámutatott arra is, hogy a migráció az instabilitás táptalaját jelenti, és kiemelt biztonsági kockázatot jelent. Brüsszel sajnos ismét visszaélt a hatalmával a migrációs paktum kapcsán, és a kormány a jövőben sem támogassa az illegális migránsok betelepítését.

Minderre Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt válaszolta, hogy a veszélyek korát éljük: járványok, ukrán háború, és az Izraelben kirobbant súlyos válság is meghatározza Magyarország helyzetét. A politikus felhívta a figyelmet, hogy ebben a helyzetben Brüsszel úgy kér több pénzt Magyarországtól az uniós költségvetésre, miközben mi még nem kaptunk meg a nekünk jogosan járó forrásokat. Szólt arról is, hogy az Európai Bizottság egy friss rendelet értelmében korlátlanul telepíthetné be az egyes országokba az illegális migránsokat.

A Gyurcsány-párt eltörölné a rezsicsökkentést