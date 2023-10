A vidék érték és az elkövetkező években a szerepe még jobban felértékelődik majd – többek között erről is szó volt a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. nagyszabású Vidék Konferenciáján, amelyet a budapesti Várkert Bazárban rendeztek kedden. Az eseményen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter ismertette, hogy a jövőben új területfejlesztési politikára van szükség, és kilátásban van egy új területfejlesztési törvény kidolgozása is. A miniszter beszélt a vidék fontosságáról, és a legfontosabb célokról is. A délelőtti panelbeszélgetéseket követően délután kerekasztal-beszélgetésekre is sor került. A nap folyamán a résztvevők ismertették a Századvég legújabb vidékről szóló kutatásának eredményeit, szó volt a vidék és város különbségeiről, az élhető környezetről, a jövőbeli feladatokról és kihívásokról, valamint arról is, mi kell ahhoz, hogy a vidék megtartó képességének rugalmassága növekedjen. Hiánypótló módon a home office foglalkoztatási forma és a vidék kapcsolatáról, valamint az online árfigyelő sikerességéről, az inflációs helyzetről is szó volt kedden, a Várkert Bazárban.