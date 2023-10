Házaspár kapcsolata nem volt kiegyensúlyozott, a férfi azt is kétségbe vonta, hogy a 2020 októberében született gyereküknek ő az igazi apja. Már a terhessége alatt azzal fenyegette a nőt, hogy a gyereket megöli, őt pedig megfojtja. 2021 szeptemberében a nő a gyerekkel együtt végleg elköltözött a férfitól. Egy hónappal később a férfi azzal kereste meg az egyik ismerősét, hogy 3 millió forintot ad neki, ha segít megölni a feleségét.

2021 novemberében a férfi meglátta a nőt egy másik férfival, ekkor elhatározta, hogy végezni fog fele.

Elment a nő házához és elrejtőzött. Amikor a nő hazaért és kinyitotta az ajtót, a férfi mögé lépett, megfogta a torkát, majd belökte a házba. Elvette tőle a telefonját és segélyhívásra alkalmas óráját is. Ragasztószalagot vitt magával, amivel többször körbetekerte a nő fejét, érintve a száját és az orrát is. A nő próbált ellenállni, ezért a kezeit és a lábait is megkötözte.

A dulakodás közben fojtogatta a nőt, zacskót húzott a fejére, párnát nyomott az arcába és közben azt mondta neki, hogy „Dögölj már meg!".

A nő folyamatosan védekezett, így sikerült kimenekülnie a házból majd a szomszédtól segítséget kért.

Mindeközben a közös gyerekük a nő kocsijában aludt. A férfi ezek után elmenekült, majd megpróbált végezni magával.

A férfit most jogerősen 9 év fegyházbüntetésre ítélték - írja a Győri Fellebbviteli Főügyészség.