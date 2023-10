A tálib kormány informális felügyelete alá kerülnek az Észak-Szerbiában működő afgán embercsempész bandák. A belső villongásokat lezárják, a pénzügyi források küldésének ellenőrzését már át is vették, a helyi hatóságok korrumpálására pénzt biztosítanak, sőt a fegyverek beszerzését is állják. Alig két és fél évvel az afganisztáni hatalomátvétel után a tálibok már Európa kapuit ostromolják - írta a Magyar Nemzet.

Új szintre lépett a migránscsempészek agressziója a déli határnál. Egy, a Délvidéken működő afgán embercsempész-bűnbanda megfélemlítő videókat kezdett elhelyezni a közösségi médiában. Magukat egyszerűen „killer group" (gyilkos csoport) néven emlegetik, és pisztolyt formáló öklöt mutatnak, valamint a nyak elmetszését imitáló mozdulatokat hajtanak végre a felvételeken. Addigra a helyzet a déli határ közelében egyébként is pattanásig feszült, ugyanis nemrég az embercsempészek már fegyvert is használtak a szerb rendőrök ellen.

A napokban egy új fejlemény vált beszédtémává az eddig egymással is versengő embercsempész bandák köreiben. A Magyar Nemzet informátorai szerint zajlik a tálib hatalomátvétel a döntően afgán migránscsempészek felett. Az afgán kormánykörök pénzügyi és egyéb lehetőségeket látnak az embercsempészetben, és azt is felismerték, hogy az egymás ellen is agressziót alkalmazó bandák felett aránylag könnyen átvehetik az irányítást.

Üzenet érkezett tehát Afganisztánból, amely a belharcok megszüntetését, az egységes parancsuralmi működés bevezetését célozza. Ennek érdekében „az anyaország" hajlandó átmeneti pénzügyi segítséget is nyújtani, az érkező források pedig egyaránt szolgálhatják a helyi hatóságok erre hajlandó tagjainak korrumpálását, illetve a további fegyverbeszerzést.

A tervek szerint, ha a belső leszámolások véget érnek, akkor az addig ezek által okozott, több százezer euróra (!) becsült veszteségek komoly további haszonnal kecsegtetnek.

A teljes cikket itt olvashatják.