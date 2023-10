Az Oktatási Hivatal (OH) az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ) együttműködve szervez képzéseket pedagógusoknak, hogy hatékonyan támogathassák az allergiás gyermekeket az oktatási-nevelési intézményekben. A pedagógusok tudása, felkészültsége sok esetben életmentő lehet. Az „Elsősegélynyújtási ismeretek - A légutat veszélyeztető állapotok és az anaphylaxia" címen meghirdetett továbbképzésről Brassói Sándort, az OH elnökét kérdeztük.

„A hivatal munkatársai óriási tapasztalattal rendelkeznek a képzésszervezésben, így ennek a képzésnek a megszervezése is gyorsan, gördülékenyen valósult meg. Az OH-ban működő pedagógiai oktatási központok révén az ország valamennyi régiójában megvalósulhatnak a gyakorlati alkalmak. Az egészségügyi téma sem idegen az OH-tól, hiszen a hivatal biztosítja a szakmai továbbképzési lehetőséget azoknak a pedagógusoknak vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőknek is, akik az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekeket támogatják az óvodákban, iskolákban" – világított rá Brassói Sándor.

A fokozott kockázatú allergiás betegséggel élő gyermekekről való gondoskodás a szülő és az intézmény közös kötelezettsége.

„A köznevelési törvény hangsúlyozza az intézmény felelősségét, de azt is, hogy a szülőnek kötelessége tájékoztatni az intézményt a gyermek, tanuló egészségi állapotáról, és arról, hogy milyen sürgősségi intézkedések válhatnak szükségessé" – hívta fel a figyelmet az OH elnöke, hozzátéve, hogy a jogszabály szerint a szülőnek biztosítania kell, hogy a gyermeknél mindig legyen megfelelő gyógyszer. Emellett a Belügyminisztérium eljárásrendje szerint azokban az iskolaépületekben, ahová az érintett tanuló jár, szintén kell adrenalintartalmú autoinjektort tartani – emelte ki.

Tanévkezdéskor a minisztérium felhívást küldött az iskoláknak, hogy mérjék fel: jár-e az intézménybe olyan gyermek, akinél kialakulhat anafilaxiás állapot, majd jelöljék ki azt a munkatársat, akit a tanuló, tanulók támogatásával bíznak meg, és részt vesz a továbbképzésen.

Az OH szeptember 4-én hirdette meg a 2x4 órás képzést a pedagógusoknak, amelyre két hét alatt több mint ezren jelentkeztek, de a határidő lejárta után is többen jelezték részvételi szándékukat. Ez is mutatja, hogy az intézmények valódi lehetőséget látnak a képzésben, óriási rá az igény" – emelte ki Brassói Sándor.

Az elméleti modult az OMSZ online képzési felületén lehet elvégezni, amelyen az online tananyag is elérhető; a gyakorlati modulra október 2. és november 30. között országosan 21 helyszínen kerül sor.

„Az első alkalmak tapasztalatai alapján elmondható, hogy a pedagógusok elégedett voltak a képzéssel, megkapták azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyekre szükségük volt. A résztvevők örültek, hogy a szemléltető eszközökön (gyakorlóbaba, EpiPen) a gyakorlatban is ki tudták próbálni a feladatokat. Többen jelezték, hogy a megszerzett ismereteiket szeretnék frissítő képzéseken ismételni, gyakorolni" – ismertette az elnök.

A képzést elvégzett pedagógusok megfelelő szakértelemmel biztosíthatják az allergiával élő gyermekek óvodai, iskolai támogatását.