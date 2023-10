Karácsony a külföldi szponzorok előtt olvasott fel egy papírból angolul a Soros-egyetemen tartott Budapest Fórumon szerdán. Tehát ígérete ellenére továbbra sem tud angolul egyetlen szót sem a baloldali városvezető. Megköszönte a külföldi szponzorok a támogatásait, amikkel a kampányát segítették.

A fórumon megjelent a Biden-kormány pénzéből finanszírozott NED - National Endowment for Democracy, ami a baloldali kampányfinanszírozási jelentésekben is feltűnik, csakúgy, mint a German Marshall Fund/German Marshall Fund of the United States is.

Továbbá a már jól ismert európai baloldalhoz tartozó szerveztek: Friedrich Ebert Stiftung, Heinrich Böll Stiftung. Mindemellett Soros-egyetem és a Soros-pénzből működő Political Capital neve is feltűnt.

Krekó is köszönetet mondott a dollárokért

Kendernay János, Budapest diplomáciai vezető beszéde ezután arról szólt, hogy megköszönje a „szponzorok" támogatását. A másik társszervező Krekó Péter, a Political Capital nevezetű baloldali propagandaközpont vezetője ezután pedig egyesével felolvasta a szponzorok neveit, majd kiemelte, hogy „olyan partnereink vannak, amik valóban mesébe illő együttműködést hozott". Ezek a külföldi „szponzorok" azok, akik külföldről támogatják a dollárbaloldalt, és több mint 4 milliárd forintnak megfelelő dollárt adtak nekik 2022-ben.