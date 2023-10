A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a helyzet továbbra is rendkívül aggasztó Izraelben, még zajlanak a fegyveres műveletek, rendszeresen óvóhelyre kell menniük a tel-avivi nagykövetség dolgozóinak is.

Természetesen 24 órás szolgálatot tartunk. Természetesen itt, Budapesten is megemelt konzuli létszámmal dolgozunk annak érdekében, hogy mindenkivel, aki konzuli védelemre regisztrált, folyamatosan tudjuk tartani a kapcsolatot, és segítséget tudjunk nyújtani - jelentette ki.

Mindazok a magyar állampolgárok, akik konzuli védelemre regisztráltak Izraelben, kétóránként kapnak tájékoztatást a nagykövetségtől az aktuális biztonsági helyzetről, a repülőtéri információkról és az egyéb határátkelési lehetőségekről - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter azt mondta, hogy hazugságot terjesztenek azok, akik arról beszélnek, hogy a nagykövetség nem tartja velük a kapcsolatot, ez pontos dokumentációval bizonyítható.

Értesültünk arról is, hogy azon turistacsoport egyes tagjai, akik a hét elején visszautasították a mentesítő járaton hazautazás lehetőségét, mondván, hogy még kirándulnak, most, hogy törölték a kereskedelmi járatukat, megpróbáltak alarmírozni egyes magyarországi médiumokat annak érdekében, hogy befeketítsék és hiteltelenítsék a konzul kollégák munkáját - mondta.

Néhány magyarországi médium természetesen lelkesen próbált is ennek helyt adni, de pontos nyilvántartásunk van mindazon magyar állampolgárokról Izraelben, akiknek felajánlottuk a mentesítő járattal való távozás lehetőségét vasárnap és hétfőn, ugyanakkor ők további kirándulásuk miatt az Izraelben maradást választották. Természetesen most nekik is próbálunk segíteni kijutni - tette hozzá.

Kitért arra is, hogy már a járatok egy nagy részét üzemeltető török légitársaság is törölte a járatait, az izraeli El Al budapesti járatai pedig hol el tudnak jutni Tel-Avivig, hol már Larnacán leszállnak, és onnan visszafordulnak.

Kiemelte, hogy amennyiben egy-egy járat eljut Tel-Avivba, a repülőtéren tartózkodó konzulok a fennmaradó helyekre próbálják feltenni a magyar utasokat, előző nap így sikerült kijutnia az országból öt embernek.

Rámutatott, hogy légi úton egyre nehezebb és veszélyesebb elhagyni Izraelt, míg szárazföldi úton ez négy határátkelőn lehetséges, három helyen Jordánia, egy helyen pedig Egyiptom irányába.

Ezek a határátkelőhelyek alapvetően a nappali órákban vannak nyitva, erről is folyamatosan tájékoztatjuk az Izraelben tartózkodó magyar állampolgárokat - tudatta.

A miniszter leszögezte, hogy a kormány azon van, hogy mielőbb mindenkit biztonságban tudhasson, de a mostani háborús körülmények minden egyes döntésnél nagyon körültekintő és óvatos mérlegelést tesznek szükségessé.

De mindaddig természetesen, amíg lesznek magyar állampolgárok Izraelben, addig mindenkivel folyamatos a kapcsolattartás, és még egyszer szeretném leszögezni, minden, konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárnak kétóránként tájékoztatást küldünk az éppen aktuális helyzetről és az ország elhagyására vonatkozó lehetőségekről - mondta.

A miniszter sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy újabb jelek vannak arra, hogy a helyzet tovább eszkalálódhat a jövőben, a nemzetközi közösségnek ezért mindent meg kell tennie ennek elkerülése érdekében.