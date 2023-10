Leginkább az, hogy főpolgármesteri pozíciójának megszerzése, megtartása és az esetleges újraindulás lehetősége miatt kiszolgáltatta a várost Gyurcsánynak és kádereinek. Mártha Imrék, Draskovics Tiborok és Katona Tamások ragadták magukhoz a kassza kulcsot. A Gyurcsány receptet Karácsony főzi meg a Városházán: kifogyni a mások pénzéből, jegyáremelés és közmű díjemelés, miközben tízmilliós prémiumokat fizetnek ki maguknak hitelből.

írta Wintermantel Zsolt.

Ahogy azt megírtuk, Karácsonyék hatalmas összegű jutalmakat osztogattak a fővárosban, miközben Budapestet a csőd szélére vitték. Az összes megítélt juttatás összege elérheti a százmillió forintot.

Tegnap Láng Zsolt, a Fidesz budapesti elnöke küldött kemény hangú üzenetet.

A Fidesz budapesti elnöke a Facebook-posztjában úgy fogalmazott: Mártha Imre Gyurcsány vezérigazgatója volt. Mikor az ország vezetésében megbuktak, Gyurcsányékkal távozott és – jobb híján – a Városházára Gyurcsányékkal érkezett. Ez az arrogáns és élősködő banda sodorta a csőd szélére a fővárost! Épp itt az ideje, hogy távozzanak a Városházáról!

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szintén a Facebookon közzé tett bejegyzésében pénteken arról írt: „míg Karácsony Gergely siránkozik a főváros csődközeli helyzete miatt, Gyurcsányék kipakolják a kasszát, pont úgy, mint régen az egész országot. És úgy tervezik, hogy még fél évtizedig ezt fogják csinálni: a városban semmit, a városházán mindent.

Megjegyezte azt is, hogy Gyurcsány Ferenc nemrég azt jövendölte, a „hozzájuk közel álló világ fogja vezetni Budapestet a jövő évi választások után is. Mártha Imre is, mert ő annyira szuper. Gyurcsány róla azt mondta, hogy több Mártha Imrét szeretne" – emlékeztetett Kocsis Máté.