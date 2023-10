Egy sarkadi férfi úgy kényszerítette prostitúcióra az élettársát, hogy a nő közben terhes volt. Ezen felül a nő gyerekeit rendszeresen verte, valamint a gyerekek azt is végignézték, amikor a férfi az anyjukat verte meg.

A férfi 2020 végén ismerkedett meg a nővel az interneten, aki egy anyaotthonban élt. Terhes volt, és volt már egy 3 éves kislánya és egy 1,5 éves fia. Később a nő a két kisgyerekével együtt a férfi sarkadi otthonába költözött.

A férfinak nem volt bevétele, családi pótlékból és GYES-ből éltek. A férfi egy idő után arra kényszerítette a kiszolgáltatott helyzetű, terhes élettársát, hogy prostituáltként dolgozzon.

Érzelmileg zsarolta a nőt, azt mondta neki, hogy nem nem dolgozik akkor nem lesz elég pénzük ennivalóra és elveszik tőlük a gyerekeket.

Amikor a nő abba akarta hagyni, a férfi megverte, ahogy akkor is, amikor szerinte kevés pénzt keresett.

A nő a fenyegetések miatt 2021 márciusától októberig Békéscsabán, külterületi utak mellett dolgozott, hetente legalább 3 napot, 7-8 órán keresztül. Közben végig terhes volt. A megkeresett pénzt, nagyjából 2.500.000 forintot mindig odaadta a férfinak, aki részben a megélhetésükre költötte, részben magukra, de kábítószert is vett a pénzből.

A férfi a nő gyerekeit is rendszeresen megverte. A karuknál fogva megrázta, ellökte őket, valamint többször ok nélkül megpofozta őket, vagy azért mert sírtak. Gyakran kiabált velük és többször is végignézték, ahogy a férfi megveri az anyjukat. A gyerekek már annyira féltek a férfitól, hogy akkor sírni kezdtek, amikor meglátták.

2021 novemberében a férfi elment a lánytestvére sarkadi házához, ahol benyomta az ajtót és ruhaneműket, pelenkát, hangfalat és gázpalackot lopott el közel 60 ezer forint értékben.

Az ügyészség azt javasolja, hogy a bíróság ítélje a férfit fegyházbüntetésre, valamint tiltsa el minden olyan foglalkozástól, ahol gyerekre felügyelhetne.