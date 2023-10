Megszokottá vált, hogy sztárként ünnepelt emberek tűnnek fel a média legkülönbözőbb felületein, csak azért, hogy bármi áron figyelmet kaphassanak. Ehhez képest nagyon ritkán adatik meg, hogy olyan szereplők életébe és pályájába is bepillanthassunk, akik szakértelmükkel és elhivatottságukkal érték el, amit elértek, például, hogy nagyhírű produkciók sikeréért munkálkodhassanak. Ezért most bemutatunk egy olyan székesfehérvári születésű zenei szakembert, aki számos hazai és nemzetközi jelentőségű produkcióban tevékenykedik, miközben a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének tanára is.

Székesfehérváron született és nőtt fel Tóth Marcell szabadúszó billentyűs előadóművész, zenei producer és oktató. Iskolás korú éveit a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnáziumban töltötte (2006-ig), ahol gimnáziumi évei alatt alakult ki benne a zenei pálya iránti vonzalom. Ezután egy irányba vezetett az út: érettségije után a 2010-ig működő, egykori Dr. Lauschmann Gyula Jazz Zeneművészeti Szakközépiskolában szakvizsgázott, majd a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz-tanszékén diplomázott, mint előadóművész, majd, mint jazz-zongora tanár. Egyetemi évei alatt már rendszeresen tevékyenykedett a professzionális szcénában a jazz és a populárisabb műfajok világában is. Többek között Székesfehérváron is rengeteg produkcióban szerepelt, akár a Vörösmarty Színházban vagy a város rendezvényeinek színpadjain, de határon innen és túl is több mint 150 különböző produkcióban lépett már fel billentyűs előadóművészként. Marokkótól Amerikáig olyan előadókkal dolgozott, mint Gáspár Laci, Tóth Vera, Takács Nikolas, Vinx (aki többek között Sting és Stevie Wonder egykori ütőse és vokalistája volt) vagy Kevin LeVar amerikai gospel énekes, csak hogy néhányat említsünk az illusztris listáról.

Elmondása szerint nincs nagy titka annak, hogy hogyan kerüljön be valaki a szakmai körforgásba, mindig egyik közreműködés hozta a másikat. „Akik ismernek vagy már dolgoztak veled beajánlgatnak ide-oda, elvállalsz helyettesítéseket vagy alkalmi produkciókat, így egyre többen ismernek meg emberileg és tapasztalják meg a szakmai kvalitásaidat is. Egy idő után kialakul egy széles kör, ahol számolnak veled és egyre több fix együttműködés jön létre. A 20-as éveimben volt, hogy egyszerre 14 zenekarban voltam tag és nagyjából 100-120 fellépés alkalmával játszottam évente" – árulta el Marcell.

Ilyen szintű foglalkoztatottság már önmagában sikernek könyvelhető el egy szabadúszó hangszeres zenész életében, hiszen még a hivatásos zenészek között is sokaknak mellékállást kell vállalniuk a megélhetésért. De milyen sikereket tudhat még magáénak az, aki ilyen zenei szakemberként dolgozik a pályán? Szemezgettünk néhányat Marcell életéből:

Korai alkotó éveiben a székesfehérvári kötődésű Helyes Beat keresztény zenekar alapítójaként és szerzőjeként alkotott, mint hangszerelő, stúdiózenész és előadóművész. Ez a formáció nagy hatást tett a hazai keresztény könnyűzenére a 2010-es években. Legismertebb feldolgozásuk, a Nincs más Isten több mint 600-ezer lejátszást tudhat magáénak csak a YouTube-on.

Stúdiózenészként és társszerzőként az első rádiós sikere 2016-ban volt, amikor Gáspár Lacival és a szintén székesfehérvári kötődésű, Ferencz Péter 'Peet'-tel elkészítette a Love and Bass dalt, amely 372 pályamű közül került be a legjobb 30-ba A DAL versenyen, amely akkoriban az Eurovíziós Dalfesztivál válogatóversenye volt. Ennek hatására 2016 január-februárban az összesített rádiós listán a második legjátszottabb dal volt a számuk.

Ha már A DAL című műsornál tartunk, 2022-ben ugyancsak beválogatásra került 400 pályamű közül egy szerzemény, amelynek Marcell nem csak a producere volt, hanem zongorán is kísérte az Akusztik dalversenyen. A Fóris Rita tollából született Olyan szép meg is nyerte a közönségszavazás díját.

2016-tól 2022-ig 14 olyan produkcióban működött közre, amelyből 6 a nyertes díjat, 8 pedig a legjobbra jelölést kapta Magyarország legrangosabb keresztény könnyűzenei díja, a Szikra-díj által. Hol billentyűsként, producerként, hangszerelőként, vagy akár egyszerre több szerepben is részt vett az alkotásokban, amelyek a "legjobb dal", a "legjobb dicsőítő dal", a "legjobb produkció", a "legjobb album" vagy éppen a "legjobb zenekar" kategóriákban nyertek díjakat.

Závodi Attilával közös szerzeményük, a River Waves több mint 2.5 millió stream-nél jár csak az Amazon Music-on, ahol több lejátszási listán is szerepel, a műfaj legkiemelkedőbb előadói között. De nem csak a streaming platformokon, hanem a rádiókban is hatalmas sikert ért el a dal, ugyanis Magyarországon kívül további 93 országban játszák közel 100 különböző rádióállomáson. Az amerikai Smooth Jazz Network 100-as toplistáján 2 hónapon át szerepeltek 2022-ben a legjátszottabb dalok között.

„Nem cserélném el ezt az életet semmivel! Noha rengeteg munkát kell beletenni, hogy az embernek megfelelő képességei legyenek ahhoz, hogy a szakmát ezen a szinten művelje, de ezt örömmel teszem, hiszen egyébként is ezzel foglalkoznék a szabadidőmben, annyira érdekel. A zenei alkotás élvezete mellett az is nagyon fontos számomra, hogy a magam ura legyek és tudjak nyitni újabb és újabb perspektívák felé a pályámon. Szóval nagyon hálás vagyok azért, ahogy élhetek" – állítja Marcell, aki stúdiózenészi és produceri tevékenysége nyomán több mint 7.5 milliós lejátszást tudhat magáénak, ha csak a legnépszerűbb felületek, a YouTube, a Spotify és az Amazon Music platformok számait vizsgáljuk. Munkássága nyomán nemrég felkérést kapott a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetétől, hogy billentyűs hangszert, zeneelméletet és hangszerelést oktasson.