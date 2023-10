A BKK vasárnapi közleménye szerint október 15-től, a fehér bot nemzetközi napján bevezetett újítást

kezdetben csak a Rákóczi úton közlekedő járatokon, de a jövőben több vonalra,

a későbbiekben pedig a fővárosban közlekedő valamennyi járműre szeretnék kiterjeszteni.

A megállókba érkezve a járművek a külső hangszórókon keresztül hangosan is tudják tájékoztatni az ott várakozókat arról, melyik járat érkezett és merre indul tovább.A fejlesztés elsősorban a látássérült utasok számára hasznos, akik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségén (MVGYOSZ) keresztül jelezték, hogy esetenként nehezen tudnak különbséget tenni a különböző járatok között.

A külső bemondást a közelmúltban forgalomba állt járművek esetén a látássérült emberek a már évek óta bevált közlekedési távirányítójukkal tudják elindítani, de amennyiben egy korábban beszerzett busz áll be a megállóba, akkor a jármű vezetője tudja lejátszani egy gombnyomással a tájékoztató szöveget.A közlekedési távirányítók egyébként eddig is nagyban segítették a gyengén- vagy aliglátó utasok önálló közlekedését: ezek segítségével eddig a megállókban lévő FUTÁR-kijelzők tartalmát lehetett felolvastatni, most ezt a szolgáltatást fejlesztették tovább a BKK szakemberei.