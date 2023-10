A Promenad24 birtokába jutott hivatalos irat tanúsága szerint 104 ezer forintos temetési segélyt vett fel még 2020-ban Molnár Áron algyői polgármester. A dokumentum szerint egy korábbi közérdekű adatigénylés nyomán adta ki a polgármesteri hivatal, tulajdonképpen elismerve ezzel, hogy a település vezetője segélyt kért a nagyközség önkormányzatától.

A polgármester 2020 novemberében a nagymamája temetésére vette fel a több mint százezer forintos támogatást. Rendkívül furcsa, hogy a Covid-krízis kellős közepén, mikor a járvány és a különböző szigorú zárások miatt a lakosságot, a családokat, a vállalkozásokat komoly nehézségek, kihívások sújtották, és a forrásokat talán leginkább az algyői emberek megsegítésére kellett fordítani, Molnár Áron saját maga jelentkezett a kasszánál, hogy segélyt kérjen.

Annak tükrében pláne különös ez a húzás, hogy rászorulónak sem lehet éppen nevezni a nagyközség első emberét. Az önkormányzati törvény hatályos rendelkezései szerint ugyanis a polgármester jelenleg 845 ezer forintot keres, ami mellé mintegy 127 ezer forint költségtérítés jár, azaz közel 1 millió a havi jövedelme.

Az algyői polgármester nagymamájának temetése körül azonban egyéb furcsaság és csavar is akad. A helyiek közül többen is arra gyanakszanak, hogy erre a szertartásra más is kért és kapott temetési segélyt a településvezető családjából. Korábban kiderült ugyanis, hogy a Molnár Áron nevére szóló támogatás mellett éppen ugyanazokban a napokban egy másik 104 ezer forintos segítséget is kiosztott az önkormányzat. Márpedig ennek a támogatási formánk az odaítélése nem túl gyakori: 2018-ban senki sem kapta meg, 2019-ben is csak ketten (az egyikük márciusban, a másikuk júliusban), s 2020-ban is csak háromszor ítélték oda: egyszer még év elején, januárban, a második és a harmadik kifizetés viszont szűk két héten belül történt novemberben, s ebből egyik biztosan a polgármesterhez kötődik.

