Az RTL Klub vágói hétfő délelőtt nem vették fel a munkát és egy egyórás demonstrációt tartottak a csatorna székháza előtt. A kényszervállalkozóként foglalkoztatott szakemberek egy része bejelentetett alkalmazotti jogviszonyt szeretne kapni, a bérezéssel azonban mindenki elégedetlen. Mint azt a vágók a Médiapiacnak elmondták: ha kiesnek egy hétre a munkából és épp nincs mellékállásuk, akkor a létfenntartásra is alig elegendő a pénz, amit az RTL Klub-tól kapnak.

Hétfőn 11 órakor körülbelül az RTL Klub negyven külsős munkatársa sorakozott fel a csatorna Nagytétényi úti székháza előtt, hogy a kezükben fehér rózsával tiltakozzanak a társaság bérezési és foglalkoztatási gyakorlata ellen - írja a Magyar Nemzet. A Médiapiacnak név nélkül nyilatkozó szakemberek elmondták, a kezükben tartott virág a tisztaságot jelképezi, ám egyszersmind azt is, hogy a „tüskéivel vigyázni kell".

A tiltakozók mindegyike vágóként dolgozik a csatornának.

Amennyiben az RTL nem tárgyal velünk, várhatóan csütörtökön egész napos munkabeszüntetésre kerül sor

– mondták a Médiapiacnak az RTL szakemberei. A vágóknak igen fontos feladata van a produkciók elkészítésében: rájuk hárul a leforgatott felvételek megszerkesztése, montázsolása és összeállítása a rendező utasításai alapján.

A szakemberek jellemzően vállalkozóként, vagy ahogy ők fogalmaztak, kényszervállalkozóként dolgoznak a csatornánál, így esetükben hagyományos sztrájkról nem beszélhetünk. Mindössze annyit tudnak tenni, hogy nem veszik fel a munkát.

A tiltakozás oka részben ez, hiszen az RTL KLUB belekényszeríti őket a vállalkozói létbe ahelyett, hogy bejelentett állást kínálna nekik. – A bújtatott munkavállalói viszony helyett sokan valódi jogviszonyt szeretnénk –emelte ki egy tiltakozó név nélkül a Médiapiacnak.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a jelenlegi foglalkoztatási körülmények miatt a vágók nehezebben jutnak jelzáloghitelhez. Az igények nem mindenkinél ugyanazok, de abban egyetértés van, hogy a legfontosabb probléma a bérezés: informálisan úgy tudjuk, a kizárólag az RTL Klub-nak dolgozó vágók jelenleg körülbelül átlagosan nettó havi 300 ezer forint körüli összeget visznek haza. Iparági forrásainktól úgy értesültünk, hogy az RTL Klub által a vágóknak fizetett óradíj a piaci érték harmada, a csatorna híradójánál dolgozók azonban még ennek is csak a felét kapják meg. Akinek nincs mellékállása és kiesik egy hétre a munkából betegség vagy az RTL kekeckedése miatt, az olyan kevés pénzt kap, ami a létfenntartásra is alig elegendő – mondták el az érintettek.

A munkát beszüntető vágók a Médiapiac információi szerint nem a csatorna híradójánál, hanem többnyire az olyan esti műsorokon dolgoznak, mint a Cápák között.

A tiltakozás kapcsán a lap kereste Rónay Ferencet, a Magyar Mozgóképkészítők Szakszervezetének elnökét, aki kiemelte, hogy bár a tiltakozók egy része tagja szervezetüknek, ez egy önálló kezdeményezés. – A szakszervezet ebben értelemszerűen nem is vehet részt, tekintve, hogy a tiltakozóknak nincs sztrájkjoguk, mivel nagy többségükben nem állnak munkajogviszonyban, ráadásul az RTL nem is ismeri el a szakszervezetet képviselettel rendelkezőnek, így a törvényben biztosított jogait sem tudja gyakorolni – hangsúlyozta Rónay Ferenc.