Egyértelmű üzenetet küldött Karácsony Gergelynek Varga Zoltán vörösbáró baloldali propagandalapja, mivel egy cikkünkben gyanúsnak nevezték azt a mesét, amit a főpolgármester előadott az 526 milliós adományról. Mindezzel az lehet a célja a 24-nek, hogy jelezzék a főpolgármesternek, Gyurcsány Ferenc a baloldal vezére, és mindenkinek az ő utasításait kell követnie, különben elveszíthetik a támogatását a 2024-es önkormányzati választáson. Egyébként a cikkből kiderült, hogy jogosan lett gyanús az OTP-nek az a több százmilliós, valutában történt befizetés, amit Karácsony táskás embere, Perjés Gábor hajtott végre. A rendszerváltás óta legnagyobb pártfinanszírozási botrányban az OTP is feljelentést tett, míg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás miatt rendelt el nyomozást, később pénzmosás elkövetésének gyanújára is kiterjesztette a vizsgálatot.

Idén nyáron derült ki, hogy Perjés Gábor, Karácsony Gergely táskás embere 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között 19 alkalommal összesen 526 millió forintot fizetett be az általa vezetett, Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom számlájára. A befizetések nagyobb része, nagyjából négyötöde valutában történt: 917 695 eurót és 3900 angol fontot fizettek be készpénzben. Az OTP később pénzmosás gyanúja miatt feljelentette Karácsony mozgalmát, mert a számlájára érkező 526 millió forint eredetét nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani.

Kiderült az is, hogy a bankba bevitt bankjegyek többsége – elsősorban az euróbankjegyek – újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak (mintha a nyomdából kikerülve nem használták volna azokat).

A dollármédia az elmúlt hetekben mindent elkövetett, hogy elhallgassa a baloldali főpolgármester hatalmas botrányát, azonban Varga Zoltán vörösbáró baloldali propagandalapja most egy hosszabb cikkben járt utána az OTP feljelentésének. Ennek hátterében a baloldali belharc és nyomásgyakorlás állhat, hogy ezzel is jelezzék Gyurcsányék Karácsonynak, hogy az ő bábjuk, és az ő irányításuk alatt áll. Több kérdést küldtek el az OTP-nek és más hazai banknak. Az OTP nem válaszolt, de több bank közölte, hogy nem jegyzik fel nagy összegű befizetésnél a bankók sorszámát, míg a bankjegyek állapotát csak hamisítás gyanúja esetén vizsgálják.

Egy normális banki működés keretein belül indokolható és nem életszerűtlen az OTP lépése

Mindezek mellett Tóth Levente, a Bank360 vezető elemzője a 99 Mozgalom összesen 500 milliós, alkalmanként több tízmilliós befizetéseiről azt mondta a 24-nek, hogy Ennyi készpénzt ma már ritkán mozgat az, aki nem végez folyamatos készpénzbevétellel járó üzleti tevékenységet. Ilyen nagyságrendű befizetés olyan tétel, amit egy bank ma már megvizsgál. Ez kivételesen nagy készpénzes tranzakciós összeg magánszemély vagy civil szervezet esetén nem tilos, de önmagában gyanút keltő, tehát abban nincs semmi rendkívüli, hogy a banknál elkezdett villogni az a bizonyos piros lámpa, különösen, ha ezt rendszeresen teszi valaki. Ha felmerül a pénzmosás gyanúja, akkor minden banknak törvényi kötelessége lépni - tette hozzá.

Valóban nem az a meglepő, hogy ezek a befizetések gyanússá váltak a banknak, inkább az tűnhet furcsának, hogy miért pár héttel ezelőtt tettek feljelentést, miközben úgy látszik, folyamatosan és alaposan dokumentálták a befizetési tranzakciók speciális adatait is. Nem tudható, hogy mi történt az OTP-n belül, általánosságban azt tudom elmondani, hogy egy banknál van olyan, hogy az első körben a rendelkezésre álló információk alapján még nem tesznek jogi vagy egyéb lépéseket, mert erre nem látnak okot, aztán egy későbbi, második körös, magasabb szintű ellenőrzés után pedig már igen.

Tóth szerint „önmagában, ami történt az OTP-nél, egyes elemeiben talán furcsának tűnhet, de összességében egy normális banki működés keretein belül a pénzmosás elleni törvényi kötelezettségek alapján indokolható és nem életszerűtlen.

Összevissza beszélt Karácsony

A tetemes mennyiségű pénz forrása egyelőre nem ismert, Karácsony Gergely először azt állította, hogy mikroadományokból jött össze a félmilliárd forint, majd gazdag magyar és külföldi adakozókról beszélt, de közben kiderült, hogy teljesen életszerűtlen az adománygyűjtő ládákról szóló magyarázkodás.

– „A 99 Mozgalom magyarországi, kis összegű adományokból működött" – állította még tavaly szeptemberben Karácsony Gergely, amikor arról kérdezték, hogy került-e külföldi pénz a mozgalmához.

– Idén június 7-én az Index podcastműsorában már azt mondta a főpolgármester, hogy nem kis, hanem nagy ládikákban gyűlt össze a félmilliárd forint. A műsorvezető kérdésére aztán úgy magyarázkodott, hogy „nyilván nagyon sokan vannak olyanok, akik gazdag emberek és euróban tartják a pénzüket, vagy egyébként magyar állampolgárok vagy nem magyar állampolgárok, nem tudom..."

– Ugyanebben a műsorban azt is kijelentette, hogy Perjés Gábor az egyedüli ember, aki ezt a pénzt, az összegyűjtött adományokat a bankszámlára be tudta fizetni, és a jogszabály szerint járt el minden szempontból. Karácsony – állítása szerint – nem vett részt az adománygyűjtő rendezvényeken. Ezt azzal indokolta, hogy nem akarta tudni, ki az, aki pénzügyileg támogatja.

– Június 26-án egy Facebook-bejegyzésben Karácsony ismét arról írt, hogy „az egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött mikroadományokat. Ezeket az adományokat az egyesület ügyvezetője fizette be az egyesület bankszámlájára a jogszabályi követelményekkel összhangban".

– Augusztus 4-én a Mediaworks kérdésére is ragaszkodott Karácsony az eredeti verzióhoz, hogy mikroadományokból gyűlt össze az 506 millió forint, azonban az adományozás anonim volt, így azt nem tudja megmondani, kik támogatták.

Tordai szerint ez nem kínos

– Perjés Gábor ugyan alig nyilatkozott az ügyben, de amikor megtette, ő is tartotta magát a mikroadományok meséjéhez. Június 27-én a HVG-nek azt mondta: „a bankkártyás és átutalással történő adománygyűjtés mellett a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a szerint, zárt adománygyűjtő láda útján is gyűjtött folyamatosan mikroadományokat. A zárt adománygyűjtő láda rendszeres felnyitását követően annak tartalmát a jogszabályi követelményekkel összhangban az egyesület ügyvezetője fizette be az egyesület bankszámlájára."

– Július 11-én Tordai Bence a Párbeszéd társelnöke is azt próbálta magyarázni az ATV-ben, hogy semmi probléma nincs a félmilliárdos adomány kapcsán. „Vannak magyar emberek, akiknek vannak különböző külföldi devizákban megtakarításaik. Nyilván olyanok áldoznak nagyobb tételeket a kampányra, akik nem a napi megélhetéstől vonják el ezt a pénzt. [...] Nem, nem kínos. Épp most mondtam, hogy sem jogilag, sem morálisan nincsen ezzel probléma. Úgyhogy nem, nem kínos" – ismételgette Tordai.

Az ügyben több feljelentés született, amelyek nyomán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás miatt rendelt el nyomozást. A NAV később pénzmosás elkövetésének gyanújára is kiterjesztette a vizsgálatot.