Egy borsodi férfi és a fia együtt indultak el egy horgászversenyen, közben pedig italoztak. Amikor vége lett a versenynek, a tó tulajdonosa és a sógora is szólt a családnak, hogy fejezzék be a horgászást. Ekkor a fiatalabb férfi rájuk támadt, majd az apa megkéselte a tulajdonost.

Apa és fia tavaly júniusban, egy borsodi településen vettek részt egy horgászversenyen. Közben italoztak és berúgtak. Amikor vége lett a versenynek, a résztvevők hazamentek, ezért a tó tulajdonosa rászólt a fiatalabb férfira, hogy fejezze be a horgászatot. A férfinak ez nem tetszett, de a családja is szólt neki, hogy induljanak haza. Amikor a tulajdonos sógora is szólt neki, hogy fejezze be a pecázást, a férfi rátámadt, ököllel megütötte, majd azután tovább verte, hogy a földre esett.

A tulajdonos az apának szólt, hogy fékezze meg a fiát, aki erre úgy reagált, hogy egy késsel hátba szúrta a tulajdonost. Emiatt térdre esett, majd felvet egy fadarabot a földről és fejen ütötte vele a férfit, hogy a sógorát és magát is mentse. Az apa ekkor megint megszúrta a tulajdonost, aki a a földre esett. Ekkor mindkét támadó megrugdosta, a fiatalabb férfi ököllel ütötte a fejét majd ő is megszúrta egy késsel.

A támadásban a tulajdonos életveszélyesen megsérült, a sógorának könnyű sérülései lettek. Később az apa telefonon hívta a rendőröket és a mentőket.

Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés és könnyű testi sértés miatt emelt vádat a két férfi ellen. Azt javasolják, hogy a bíróság ítélje az apát börtönbüntetésre, a büntetett előéletű fiát pedig fegyházbüntetésre.